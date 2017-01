En un local comercial ubicado sobre la calle Arandas del fraccionamiento La Soledad, se suscitó un aparente milagro, en el que a una figura religiosa de San Judas Tadeo le brotan “lágrimas” de sus ojos.

De acuerdo con la versión de la dueña del pequeño negocio, Adriana Briones Contreras, de 33 años de edad, todo comenzó cerca de las 20:00 horas del pasado lunes 23 de enero, cuando ella y su familia atravesaban un fuerte problema familiar.

En sus palabras, Adriana señaló: “invadió mi pecho la tristeza y me arrimé con él (la figura de San Judas Tadeo), a orar, a pedirle que me quitara todos esos problemas, que me los retirara por mi tiendita, que no me afectara”, expuso.

En ese momento, narra Adriana que posó su mano sobre la cabeza de la figura de San Judas, “pidiéndole por favor que no me abandonara, que no me dejara sola. Al momento de que yo, después de acabar de orar y después de llorar, le agarré su cara, cuando le agarré su cara me mojé los dedos, pensé que de mis mismas lágrimas, me limpié y volví a acariciarlo y se me volvieron a mojar los dedos, y vi que (la figura religiosa) estaba llorando y yo no podía creerlo, yo estaba gritando, me impacté”, apuntó.

La mujer comentó que después de lo ocurrido salió sorprendida a la calle y una de sus hijas se dirigió a informar a los vecinos sobre los acontecimientos. “Llegaron mis hermanas, tomaron video y todo, o sea que yo fui la primera (en presenciar el supuesto milagro), pero no fui la única y ya de ahí fue llegando más gente y entre tanta gente a algunos también les tocó verlo llorar”, narra.

Adriana Briones considera que lo sucedido es una señal que no ha podido descifrar, “(…) yo siento que es una señal, (…) a veces yo quisiera que, le oro tanto para que me diga por qué llora, o si es por todo lo que está pasando, aún yo no lo entiendo”.

Adriana y su esposo trabajan como músicos en una agrupación de Mariachi y además mantienen un negocio de artículos de novedad y piden a la gente respeto, “pues nomás pido respeto, porque pues, cada quien tiene sus religiones y yo creo en él y la gente que viene y como le digo yo no soy la única”.

Al lugar donde se encuentra esta figura de San Judas Tadeo, han ido taxistas, enfermos, gente del mismo fraccionamiento La Soledad y de otros fraccionamientos de la ciudad que se han enterado del suceso, entre curiosos y escépticos.

Lo que salta a la vista es que la zona donde ocurrió este hecho es considerada por los mismos vecinos como un “punto rojo” en cuestión de inseguridad, violencia y presencia de drogas, quizás un reflejo de la preocupación de la gente de este fraccionamiento y de muchas otras partes ante el incremento de dichas problemáticas sociales.