Ricardo Frausto se retira de los toros

Por FRANCISCO VARGAS M.

De manera sorpresiva e inesperada, el matador aguascalentense Ricardo Frausto, dio a conocer que se retira de los toros; así lo informó de manera oficial a través de un comunicado de prensa, mismo que a la letra dice lo siguiente:

“Por medio del presente comunicado hago pública mi decisión de retirarme formalmente del toreo. Lo he meditado desde hace algunos meses, ha sido difícil pero he tomado la decisión: me voy del toreo no por falta de afición, ni por falta de valor, ni por falta de facultades; me voy porque las grandes empresas no me dejan entrar.

“Después de tres años de una gran carrera como novillero en la cual triunfé en las principales plazas y ferias del país, como en Ciudad de México, Guadalajara, Aguascalientes y muchas más. Por fin llegó la merecidísima alternativa de ensueño: me doctoré como matador de toros el 17 de noviembre del 2013, nada más y nada menos que de manos del maestro José Antonio “Morante de la Puebla” y teniendo como testigo al maestro Julián López “El Juli”. Como ya lo dije, una alternativa de ensueño, todo pintaba para lograr hacerme un espacio en el complicado y hermoso mundo del toreo”.

“Pero no pudo ser así, las principales empresas taurinas del país a pesar de mis constantes triunfos como novillero y después como matador no han querido tomarme en cuenta: desconozco la razón. Lo que sí veo es que en prácticamente todas las ferias del país se repiten los mismos carteles, con los mismos toreros y lo único que me dice eso es que si no le caigo bien al que decide, me tapan en todas las demás empresas. Incluso estando anunciado el año pasado para confirmar alternativa en La México, después me bajaron, ya con contrato de actuación firmado”.

“A excepción de don Pablo Moreno, que siempre me tomó en cuenta y cada vez le he respondido; a él le estaré siempre agradecido. Como bien lo dijo el maestro Rodolfo Rodríguez El Pana: Con el corazón en el alma me voy hastiado y asqueado, de cómo se ha llevado la fiesta de los toros en México, desde hace 15 años, yo me acuerdo en mis inicios los aficionados, los toreros esperaban con ansiedad la Temporada Grande, era una gran fiesta, ahora no pasa nada. Ese coloso (La México) da y quita, anteriormente era un gran mercado nacional e internacional y ahora lamentablemente se presentan los carteles sin atractivo alguno, siempre los mismos carteles con los mismos toreros y las mismas ganaderías.

“¡Como él, yo también me voy hastiado y asqueado! Pero con el corazón lleno de grandes amigos, que de no ser por el toreo no habría conocido. Y con grandes virtudes desarrolladas en mí que igualmente de no haber sido por el toreo no las tendría”.

“Por obvias razones, de común acuerdo y en los mejores términos de amistad se da por terminada la relación laboral con mi apoderado Adrián Cervantes; en este año y ocho meses trabajamos de una excelente manera logrando los siguientes números: 13 corridas, 12 orejas, 5 puertas grandes, 1 vuelta al ruedo y 7 salidas al tercio. Todas estas alternando con figuras del toreo como Enrique Ponce, Eulalio López ´El Zotoluco´, Joselito Adame, Daniel Luque, Pablo Hermoso de Mendoza, Octavio García “El Payo”, Arturo Macías, Diego Silveti, Emiliano Gomero y Fermín Espinosa, entre otros”.

“El apoderado Adrián Cervantes continuará con sus proyectos taurinos y negocios personales. Yo, por mi parte, trabajaré en algunos proyectos personales”.

“Asimismo, quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado: empresarios, apoderados, ganaderos, matadores, a la prensa, patrocinadores, amigos y a la afición en general”.Hasta aquí el comunicado.

Respetamos la decisión tomada por Frausto y su manera de pensar, muchos lo saben que el mundo de los toros sobre todo en nuestro país no es nada fácil en cualquier faceta o actividad que uno se quiera desenvolver; es de mucha lucha, perseverancia, ilusión, trabajo, esfuerzo, dedicación, empeño; y los resultados se dan con el tiempo y no precisamente a corto o mediano plazo.

No queda más que desearle a Ricardo‘la mejor de las suertes’ y que los proyectos que tenga en mente los pueda cristalizar. (pacovargas_@hotmail.com)