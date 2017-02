Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 17-Feb.- Ex diputados priistas que integraron la 61 Legislatura reprocharon el abandono y los errores estratégicos de la dirigencia nacional de su partido, encabezada por Enrique Ochoa.

Durante una encerrona, ex legisladores de varios estados reclamaron al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que no atienda los problemas que enfrenta el priismo a nivel local, tanto en las entidades donde este año habrá elecciones, como en las que perdieron ante la oposición.

El encuentro, realizado el pasado miércoles en la sede de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), los priistas manifestaron su preocupación por la falta de inclusión en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla y Veracruz.

De acuerdo con testimonios de varios de los presentes, ex diputados como Susana Hurtado, de Quintana Roo, y Alberto Jiménez, de Puebla, afirmaron que existe un abierto abandono desde el centro.

El guerrerense Mario Moreno criticó a la dirigencia nacional el incumplimiento de sus compromisos.

“Comentó que él iba a ser dirigente del partido en Guerrero, pero que cuando no fue, el partido lo invitó para que fuera delegado y le prometió resolverle en ocho días, pero teme que sea en ocho meses”, detalló uno de los presentes en la reunión.

Otros refirieron que el chiapaneco César Augusto Santiago reprochó la obsesión de la dirigencia priista por enfrentarse directamente al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

“Dijo que era preocupante que Ochoa insistiera en debatir con López Obrador, cuando debiera preocuparse por hablar con los priistas y no tratar de subirse al ring”, refirió otro de los ex diputados.

Incluso algunos criticaron que el líder del tricolor haya viajado a Nueva York y aparecer en Time Square, mientras López Obrador se reunió con migrantes en Los Ángeles y el líder del PAN, Ricardo Anaya, en Chicago.

Sin respuesta

Los militantes recordaron que, en julio de 2016, entregaron al dirigente nacional un documento sobre los problemas que enfrentaba su partido, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta.

Reprochan en su escrito el ninguneo a los cuadros del tricolor, tanto en materia de gestiones gubernamentales, como cargos de Gobierno y candidaturas a puestos de elección popular.

Incluso reclamaron que buena parte de las posiciones del Gobierno aún sean ocupadas por panistas.

El pasado miércoles, tras varias horas de reflexión, los ex diputados acordaron solicitar a Ochoa que, tras las elecciones de junio en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, se inicie la organización de la Asamblea Nacional.

En un nuevo documento, demandaron que la Asamblea sea un ejercicio real de análisis y discusión.

“Que principie un ejercicio de deliberación en asambleas municipales, regionales y estatales, con el diseño que acuerde el Consejo Político Nacional, para volver a revitalizar el partido”, plantearon.

Al encuentro acudieron, entre otros, los ex diputados Humberto Lepe, la mexiquense Guillermina Cacique, los oaxaqueños Sofía Castro, Heliodoro Díaz y Margarita Liborio, el ex líder del Movimiento Territorial, Carlos Flores Rico, así como Francisco Rojas y José Ramón Martell, coordinador y vicecoordinador de la bancada priista en la 61 Legislatura