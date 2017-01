RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

Este domingo inicio mi colaboración semanal felicitando a amigos muy estimados. Primero a los Felipes, González González y González Ramírez, que el día de ayer festejaron su cumpleaños. En efecto, padre e hijo celebran su cumpleaños el mismo día lo cual no es muy común, o sea que don Felipe tuvo de regalo hace algunos años a su primogénito. Y la otra felicitación es Filiberto Ramírez Lara que el viernes pasado inauguró su nuevo laboratorio allá al sur de la ciudad, un edificio muy impresionante arquitectónicamente hablando, que además, y lo más importante, es que es un edificio que cuenta con lo último en tecnología para realizar todo tipo de estudios clínicos así como de radiología digital e imagenología, rayos x, ultrasonido, mastografía, tomografía y resonancia magnética. A Filiberto tengo de conocerlo casi 40 años y lo que ha logrado ha sido a base de mucho esfuerzo, trabajo pero sobre todo mucho tesón. Es demasiado exigente con la gente que labora en sus laboratorios, pues su mayor deseo es dar un servicio de excelencia. El viernes pasado lo vi muy contento, muy satisfecho, pues es un negocio que es manejado por sus hijas e hijo, supervisados por él. A la inauguración acudió el gobernador Martín Orozco a quién observé muy satisfecho por poner en servicio una empresa que dará trabajo a mucha gente, sobre todo a jóvenes egresados de las diferentes áreas médicas y porque con este tipo de instalaciones la población no tiene que desplazarse a otros estados a recibir atención de este nivel. René Anguiano, secretario de Salud comentó lo excelente de las instalaciones así como de lo necesario que son para coadyuvar a la salud de los aguascalentenses. Felipe González González quien lleva una relación de muchos años con Filiberto acudió como invitado de honor y fue muy interesante observar el aprecio que el gobernador Orozco le tiene al ex gobernador, pues en todo momento le dio su lugar. Gran parte de la comunidad médica se hizo presente y mostraron que son una gran familia al servicio de la salud.

la falta de disciplina política DE TRUMP

Donald Trump pidió autorización para crear un impuesto de 20% al dinero superavitario de las exportaciones de México hacia la Unión Americana para con eso financiar el muro. Creo que lo anterior hay que tomarlo con mucha serenidad; primero que nada el presidente Trump necesitaría la aprobación del Congreso para poner un impuesto de este tipo, es decir, no lo puede hacer por autoridad ejecutiva, y ese es un primer punto muy importante porque no es que solo sea el que se haga la voluntad de Trump..¡y se hace! No. en este caso tendrá que pasar por el Congreso, donde están representados muchos intereses que no están necesariamente de acuerdo con la propuesta de Trump, a menos que él apruebe la propuesta de los propios republicanos que es la de un impuesto de ajuste fronterizo, que sería una especie de IVA. En ese caso México podría reaccionar muy sencillamente cambiando también su código tributario para tratar de compensar que no se nos vayan las exportaciones a E. U. con estos cambios de los impuestos aquí en México. Por lo tanto eso que quiere Trump necesita la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, y eso no va a ser nada sencillo ni nada que pueda salir rápido, aunque Trump tenga mayoría en el Congreso tanto en senadores como en diputados. Y le explico porque. Porque todo esto entraría como parte del paquete fiscal que se está actualmente diseñando en el Congreso de Estados Unidos y al decirle que se va a tardar pueden ser algunos dos meses, por lo menos, y como parte también del primer presupuesto que tiene que aprobar el Congreso a Trump donde tiene que venir la apropiación de recursos así como la autorización de recursos para construir el muro.

Esta orden ejecutiva que firmó el miércoles Trump no tiene validez jurídica alguna. Es: “¡Hágase el muro!”. Muy bien. Pero resulta que no hay el dinero porque el Congreso no ha autorizado los recursos para la construcción del muro. Entonces: Número uno, todo esto tiene que pasar por el Congreso. Número dos, cualquier intento de aumento de arancel, por parte de Estados Unidos, es una violación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y en ese sentido México puede comenzar un litigio con Estados Unidos diciendo “Tú no me puedes poner un impuesto de este tipo porque estás violando un acuerdo que hoy en día es ley en Estados Unidos. Desde luego Estados Unidos puede contraatacar y decir: “Bueno, pues yo me salgo del Tratado de Libre Comercio”. Eso sí lo puede hacer el presidente, sí tiene autoridad ejecutiva para hacerlo, nada más que durarían más o menos unos seis meses para salir del TLC, lo cual nos lleva a un tercer punto, y que es muy importante para que la gente lo entienda, porque es parte de nuestras fortalezas que tenemos en las negociaciones con Estados Unidos. Si se acaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¡inmediatamente la relación comercial entre México y Estados Unidos pasa a ser regulada por las reglas de la Organización Mundial de Comercio! La famosa OMC. World Trade Organization en inglés. En esas reglas de la OMC, Estados Unidos le podría poner un arancel a México de entre el 2 y el 3% a sus importaciones, a las importaciones que llegan de México a los Estados Unidos. Pero México le puede poner un arancel mucho mayor a las importaciones que vienen de Estados Unidos. Si nos dicen: Se acaba el Tratado de Libre Comercio y nos pasamos a la Organización Mundial de Comercio, y el impacto, el posible arancel que nos pueden poner es del 2 o el 3%, pues no pasa nada, porque el peso mexicano se ha devaluado mucho más que el 2 y el 3 %, y la economía mexicana podría absorber sin problema alguno, desde el día de hoy, un arancel de entre el 2 y el 3%. El problema aquí es que Donald Trump todavía en su locura, en su irracionalidad, lleve a un paso mayor todas estas amenazas comerciales y se salga Estados Unidos de la Organización Mundial de Comercio. Eso sí sería gravísimo, ¡peligrosísimo! No solo para México sino para el mundo entero, porque déjeme ponérselo de la siguiente manera: Sería como si Estados Unidos abandonara la Organización de las Naciones Unidas –la ONU-. Y es que la OMC es las Naciones Unidas del libre comercio mundial. Y si sale EU de la OMC entonces ahí sí ya estamos hablando de un cambio de modelo, de un cambio de paradigma, de lo que ha representado el capitalismo, los mercados libres en los últimos 30 o 40 años.

En estos momentos México debe estar muy sereno. No hay que reaccionar a las provocaciones del bullyng. En ese sentido México si se sienta y se espera no pasa nada. ¿Por qué? Porque solito Trump se va a desgastar con tantos frentes que está abriendo. Simple y sencillamente el jueves pasado se anuncio que ¡todos! los mandos superiores de la Secretaria de Estado, del Departamento de Estado de Estados Unidos, renunciaron porque no quieren participar en el gobierno de Donald Trump. Y los que renunciaron son diplomáticos de carrera. Lo anterior es una muestra clara de que no está tan fácil y de que hay muchos burócratas y funcionarios de altísimo nivel en Washington que no quieren trabajar con Trump, y eso le va a complicar mucho la vida, porque los gobiernos necesitan funcionarios, burócratas, para operar, y va a llegar el señor Rex Tillerson, el nuevo Secretario de Estado y resulta que no va a haber quien le enseñe ni como prender la computadora, déjeme le pongo ese ejemplo. Ellos solitos. Donald Trump solito se va a debilitar muy rápido. Qué bueno, esa es una buena noticia para México. Y ya se irá a negociar cuando este señor esté más debilitado. Y no es que le pidamos peras al olmo y pretendamos que Trump tenga sentido común, al contrario siempre se ha dicho es que es un político distinto y que con el tiempo, cuando esté más debilitado, con tantos frentes que tendrá abiertos quizá sea el momento de negociar. Ahorita sí, definitivamente nos trae como lazo de cochino, no hay que caer en sus provocaciones y hay que esperar a que se pelee con el Congreso, con las burocracias, que a la mejor empiece a pelearse con China, en fin. Vamos a esperar. Yo creo que la falta de disciplina política va a hacer que muy pronto este señor se debilite internamente en Estados Unidos.