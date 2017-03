Por:RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

Lo ocurrido en Culiacán, la fuga de 5 narcotraficantes de la cárcel, es una más de la cadena de pifias de la justicia. Esa es una prueba más de que la delincuencia manda afuera y dentro de las prisiones. En esta ocasión ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo la capacidad corruptora del dinero sucio del narcotráfico llega a todas partes. Y por otra parte la carencia de recursos estatales institucionales para ponerle un muro a esa tentación diabólica. Y aquí no tiene nada que ver lo poco que gane un celador o lo mucho que gane un funcionario de alto nivel. No es por la fragilidad de lo raquítico de los ingresos. No. Es la parte frágil de un sistema de corrupción, porque existe un sistema de corrupción, y en el sistema de corrupción no importa cuánto ganen, siempre les ofrecerán más. Una de las grandes patrañas del sistema de recuperación de confianza en las policías consiste en creer que un policía que gana 20 mil pesos es menos corruptible que un policía que gana 8 mil. Al contrario. El que es corrupto y gana 20 mil, se va a corromper de 20 mil para arriba. Y el que es corruptible y que gana 8 mil, se va a corromper de 8 mil para arriba. No es dándole dinero a la gente como se les quita la ambición por el dinero. No existe el dinero bueno ni el dinero malo. No importa de donde venga el dinero, el dinero es el dinero y los custodios que se corrompieron en Culiacán son como los que se corrompieron en el penal de alta seguridad del Altiplano y dejaron salir al Chapo, y como se habían corrompido también los de Puente Grande para dejarlo salir en la ocasión anterior, y cómo se corrompen todos, desde el diseño de las prisiones hasta la sobrepoblación, hasta las jueces que le habían dado, al hijo de Esparragoza y a sus cuatro compinches del cartel, amparos para que no los movieran de ese penal a una cárcel de mayor seguridad. Aquí caemos en otras de las palabras de la demagogia: ¿Cómo podemos estar dividiendo las cárceles en cárceles de alta seguridad, mediana seguridad y nula seguridad? Todas las cárceles deberían ser seguras; deberían asegurar que ahí se terminan los procesos penales, en la compurgación de las sentencias, cuando hay sentencias, porque estos señores no estaban sentenciados, estaban procesados. ¿Y porqué se alargan y se alargan los juicios de los procesados? Porque los abogados buscan una tras otra las maniobras chicaneras con las cuales ir alargando todo esto hasta en cuanto se reparte todo el dinero que permite la fuga.

¿Por qué no se arregla en México el sistema penitenciario? ¿Por qué después de un diagnóstico, y otro, y otro, y otro más, por qué no se arregla? ¡Porque es un gran negocio! Las cárceles hacen ricos a muchos funcionarios de las áreas que tienen que ver con el control de las prisiones. Sean directores, subdirectores, celadores, celadoras, etc. El simple pase de lista cobrado a cinco pesos por reo genera, en la ciudad de México, más de medio millón de pesos ¡diarios!, para quién pasa lista y cobra por abajo. Y estoy mencionando un pecado venial. Pero por ejemplo las fajinas, como las que vimos a media semana en la televisión, en el noticiero de las diez, en el penal de Apodaca, Nuevo León, en donde los presos desnudos tienen que estar lavando las inmundicias, porque los jefes de las mafias que controlan las cárceles donde funciona el auto gobierno, que son todas, es un auto gobierno pero no es una auto ganancia, el dinero de las cárceles no se queda todo en las cárceles, ni en las manos de los capos de las mafias internas, esos le dan el dinero a los administradores, a los directores, a los custodios, y ellos a su vez se lo pasan a quienes lo han nombrado en esos cargos.

Nos quejamos de la sobrepoblación de las prisiones en México. Ellos no se quejan, porque mientras más reos haya en la cárcel más personas pueden exaccionar, entonces les pueden sacar más dinero a más personas; mientras más haya ¡mejor! Son clientes cautivos, los pueden extorsionar desde la autoridad y no importa cuántas veces se los diga la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León, Sinaloa, o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con sus diagnósticos sobre la vida carcelaria que lo único que cambian son las cifras, porque el diagnostico es el mismo desde hace 20 o 25 años. Valdría la pena que reflexionáramos si en verdad queremos crear un sistema penitenciario ajeno a la corrupción de todo el sistema judicial, porque hasta ahora los presos son carne de extorsión en México, las cárceles no son lugares en donde se aplique un sistema de justicia, es un sistema de ganancia, es un lugar en donde se puede robar impunemente. Los 5 narcotraficantes que se escaparon el miércoles pasado salieron por la puerta, como salió Caro Quintero, por la puerta, con un documento oficial, todavía lo andan buscando. La investigación, la procuración de justicia y la nula capacidad del sistema penitenciario para lo que debería de servir: castigar y readaptar, no sirve. Esta es una de las verdaderas llagas del sistema mexicano.

LA PUGNA PERREDISTA Y TODO LO QUE VIENE

Hoy quiero comentar el tema del PRD y lo que está pasando en esta verdadera rebelión por abajo. El PRD aparentemente en una semana tuvo tres coordinadores en el senado, más bien los llamaríamos descoordinadores, pues lo único que no hay ahí es una coordinación. Ya sabemos que Miguel Barbosa creyó que el tribunal le iba a dar la razón; el tribunal simplemente ni siquiera le dio entrada a su queja, y fue así porque el procedimiento implicaba haber pasado primero por la comisión de justicia del partido. El principio de definitividad que le llaman. Después Barbosa renuncia, y renuncia interviniendo para que entre el senador Raúl Morón Orozco; pero ya había sido designada Dolores Padierna. Entonces ahí las cosas no se entienden, no se resuelven porque se falsearon convocatorias, se falsearon adhesiones. Total, ese asunto lo único que muestra es la potencia política que hoy tiene, al menos en el bloque de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador. Porque todo tiene que ver con él. López Obrador ya desfondó al PRD, ya les dijo que se fueran a Morena. Y no podemos olvidar de ese pleito que tiene Yunes contra López Obrador. Y ese pleito hoy encuentra otro elemento para seguir con la pugnacidad, que es la detención del ex gobernador interino, Flavino Ríos, a quien Yunes acusó de haberle prestado un helicóptero para que se escapara Javier Duarte. Y ahora metieron a la cárcel a Flavino acusado de haberle ayudado a huir. Y Andrés Manuel dice que eso es pura demagogia, es una distracción, es una maniobra política. Y todo mundo, incluyendo al PRI, dice que eso es una maniobra política pre electoral de Yunes que está jugando a las guerritas con el PRI; que quiere hacerse el notable. En lo personal creo que Miguel Ángel Yunes lo que quiere es, deteniendo a Flavino, hacer más evidente que no detienen a Javier Duarte. Aunque a él no le costó detener a Flavino que estaba en su casa en Veracruz. El caso es que Flavino estará, como medida cautelar, un año en la cárcel de Pacho Viejo, ubicada en Coatepec, Veracruz, en donde también ya está internado Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de seguridad pública de Duarte. Flavino es el segundo gobernador interino que en estos últimos años va a dar a la cárcel. El anterior fue Jesús Reyna García, de Michoacán. Y qué curioso, los que terminan en la cárcel son los interinos.