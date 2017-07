RODRIGO ÁVALOS ARIZMENDI

Fernando Herrera, líder de la bancada del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, está realizando un buen trabajo como legislador y como representante popular. Sin especular le ha entrado a los problemas nacionales a fondo, sobre todo en los casos de corrupción que se han destapado tanto en el gobierno federal como en algunos estados de la república; el más reciente en el que se ha manifestado para que no quede impune, es el de los escandalosos sobornos en PEMEX, en donde el principal sospechoso es el ex director de la paraestatal, Emilio Ricardo Lozoya Austin, hijo de Emilio Lozoya Thalmann, que fuera secretario de Energía en el sexenio de Carlos Salinas. O sea que Lozoya es un integrante más del tristemente célebre grupo Atlacomulco. Fernando Herrera se manifestó porque la PGR investigue a fondo el asunto y se castigue a los implicados, y mire usted que la exigencia de Fernando tiene mucho peso políticamente hablando.

A Emilio Lozoya se le acusa de haber recibido sobornos por 6 millones de dólares a principios del sexenio de Peña Nieto, aunque éste lo niegue y el mismo gobierno no haya hecho declaración alguna sobre esto. Pero ahora ya hay un nombre. Se supone que el SAT y Función Pública y la PGR, han estado investigando –eso han dicho ellos-, cuáles podrían ser los nombres de los altos funcionarios mexicanos de PEMEX, que según esos documentos recibieron esos más de 10 millones de dólares. No ha querido el gobierno de México divulgar ningún nombre. Eso creo que es un error porque presuponían que no iban a salir nombres por otra parte, por otra vía, o bien Estados Unidos, porque allá se firmó el acuerdo, o bien Brasil, porque han estado filtrando los brasileños ¡todo! los últimos tres años; no hay nada que se mantenga en secreto en Brasil en este escándalo de Lava-Jato y también de Odebrecht. Entonces si el gobierno de México nos quiere decir quiénes son los que recibieron el dinero, según sus investigaciones, y no es Emilio Lozoya, pues enhorabuena, pero lo que es poco creíble es que no sea ni Lozoya ni nadie más. O sea que no exista ningún corrupto que haya recibido esos diez millones, que podrían ser más. Lo que debemos exigir es que nos diga el gobierno de México, o bien a través de Emilio Lozoya o a través de la PGR, de PEMEX, Función Pública o SAT, de que todo lo que se dice de PEMEX con Odebrecht, de los 10 millones de dólares no es cierto; eso ya se volvería más difícil de creer, porque resultaría que lo que han dicho, -y que se firmó en un tribunal y por lo cual Odebrecht está pagando una multa de 1,300 millones de dólares por haber incurrido en estas prácticas corruptas- los funcionarios de Odebrecht, para el resto del mundo sea cierto, pero en el caso de México no es cierto. La realidad es que es muy difícil de creer que en México no hay corruptos, es inverosímil. Por ello qué bueno que ya salió un nombre y es el que todos esperábamos, el de Lozoya, pues él era el director y si la mordida de 6 millones de dólares no fue para el director y fue para alguien de abajo, entonces ¿Cuánto fue la mordida para el de arriba? Porque obviamente que cuesta más para el de arriba que para el de abajo. Ahora bien, si no fue para Lozoya, entonces ¿para quién fue? Esto se debe de aclarar, y lo peor que le puede pasar al gobierno de México es que los nombres vayan saliendo por otras vías. El otro punto que también es importante, es que además de conocer el nombre de los corruptos también se conozca hacia a donde pudo haber ido ese dinero, porque en otros países ese dinero fue a la operación política de los diferentes gobiernos. En muchos casos, por ejemplo al ex presidente Lula, en Brasil, se le acusa de haber recibido más de 4 millones de dólares los cuales no fueron necesariamente para su beneficio personal, sino para su campaña de reelección, así como para la campaña de elección de Vilma Roussef, su sucesora, y la campaña de reelección de la misma Vilma Rouseff. O sea que hay casos en que el dinero fue para enriquecimiento personal de alguien y hay otros casos en que fue para la campaña de la persona que recibió el dinero, o sea el destinatario, y también para el Partido o el Movimiento en que militan y no necesariamente para fines de enriquecimiento, aunque el delito es el mismo, el propósito para el cual se roba es indiferente en cuanto al haber cometido el delito, pero las consecuencias en función de la opinión pública son diferentes, no es lo mismo que agarren a un tipo ambicioso a que agarren a un tipo que no solamente es ambicioso, sino que además tomó dinero para aceitar campañas políticas en un tiempo como el que estamos viviendo.

El peor error que cometió el gobierno de Peña Nieto fue haber pensado que el nombre de los funcionarios mexicanos no se iba a divulgar o filtrar de una manera o de otra. No quisieron, lo reservaron 5 años en PEMEX; el Procurador mexicano cuando fue a Brasil dijo que hasta julio le iban a decir y que por eso antes no podía comentar nada. Es obvio que en el gobierno lo quieren tapar, por eso México fue el último país en donde se dieron a conocer los nombres. Por ello la pregunta es: ¿No fue Lozoya? ¿Entonces quién fue? Esto obliga al gobierno a decir quién fue. La realidad es que si el gobierno puede evitar dar datos lo van a hacer, pues hay mucha gente metida en esto y van a hacer todo lo posible para que no se divulgue nada, pero obviamente esto va a seguir. Si Lozoya dice que no, le van a responder en la revista VEJA, que publica el documento, o el ex funcionario de Odebrecht que es el que hace la denuncia, o el juez que publica el documento por parte del tribunal brasileño. No hay manera de escabullirse de esto. El asunto es que en la medida en que se den a conocer los datos desde fuera, quedará más firme la impresión de que el gobierno federal está ocultando cosas y está evitando aplicar la ley.

¿Cuál será el saldo para el gobierno federal? Definitivamente va a ser elevado, porque al igual que con Tomás Yarrington, resulte culpable o no, con Edgar Veytia, fiscal de Nayarit o con el siguiente que vaya a caer, significa solamente que las autoridades mexicanas obviamente pecan por omisión, en el mejor de los casos, por lo menos en estos tres nombres: Lozoya, Yarrington y Veytia, pero alguien más si hace la chamba en otros países. Pero en lugar de que se discuta en tribunales, en medios y dentro del gobierno mexicano, se discute en Italia, o se discute en la cárcel de Nueva York, en donde está Veytia ahorita; o se discute en la prensa y en los tribunales brasileños. Es decir, ya no hay manera de evitar que todo esto salga y siga saliendo, por lo que todos los que están prófugos ahorita: Javier Duarte, Borge, otros ex gobernadores de Tamaulipas y de otros estados, y algunos que no están prófugos como Rodrigo Medina, pero todo esto va a salir, ¿por qué? Porque el dinero y los actos de corrupción, si existen, no los esconden debajo del colchón, los esconden y tienen lugar en alguna parte del mundo y lo más grave es que alguien, que no es la autoridad mexicana, los encontrará en alguna parte del mundo.

Ojalá y la demanda de Fernando Herrera, de que este asunto se aclare, no sea predicar en el desierto.