CONFIANZA. Al poeta romano Juvenal, se le atribuye la frase “confiar en todos es insensato; pero no confiar en nadie es una torpeza”. Llegar a ese justo medio nos cuesta lo mismo golpes que abrazos, tanto dulces experiencias como dolorosas traiciones. Las personas y las instituciones van ganando o perdiendo confiabilidad a base de errores y correcciones, las segundas cuestan mucho trabajo pero son fuente de experiencia… CUESTIÓN DE PRESTIGIO. Mucho trabajo tendrá José Luis de Anda como encargado de despacho de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Aguascalientes, pues si bien, en rueda de prensa celebrada la semana pasada se mostró optimista y sostuvo que no será difícil que el sector empresarial vuelva a confiar en este organismo, el trabajo que deberá de llevar a cabo para ello será arduo. Por principio de cuentas, la cohesión al interior de los socios de la Canacintra se había roto a partir de las denuncias que hubo por la convocatoria a asambleas amañadas, método mediante el cual un grupo de afiliados logró apropiarse de la representación, hecho que a la postre fue confirmado por la representación nacional de esta cámara y que llevó a la destitución de Jorge Gómez como presidente estatal; por otra parte, están los señalamientos por fraudes cometidos al interior de este organismo, por los cuales desde hace un año se interpusieron denuncias formales ante las instancias correspondientes. La trama aún no se resuelve y seguiremos al pendiente de las noticias relativas a estos procesos… UNOS ESCARBANDO EN EL PASADO, OTROS PENSANDO EN EL FUTURO. Será este jueves cuando Antonio Robledo Sánchez rinda su tercer informe de actividades dentro de la asamblea anual de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). En esta ocasión, se llevarán a cabo las elecciones internas para designar al nuevo presidente de este organismo empresarial, si bien, hay dos planillas registradas, encabezadas por Arester Dávila y Francisco Romero, ha trascendido que los esfuerzos de algunos socios de la CMIC por crear consensos internos y lograr una plantilla de unidad podrían fructificar…TAMBIÉN POR CAMBIAR DE LÍDER. En próximos días se dará a conocer la convocatoria para la renovación de la mesa directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (FEUAA), pues Karla Medina Guardado está por concluir su periodo de dos años al frente de la misma. En los últimos años se ha ligado a dirigentes de esta sociedad de alumnos con el Partido Revolucionario Institucional. Está por verse a ver si los partidos políticos no logran infiltrarse en el proceso y evitan meter su cuchara, porque ahí no les toca… A LOS QUE SÍ LES TOCA METERSE. Es facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social asegurarse de que las empresas sigan las normas y procedimientos de seguridad e higiene que garanticen el bienestar de sus trabajadores y visitantes. Luego de que en días pasados el secretario de esta dependencia, Alfonso Navarrete Prida destacara una reducción de accidentes laborales y un aumento en la productividad a nivel nacional, el delegado de la dependencia en Aguascalientes, Gregorio Macías Moreno levantó la mano y refrendó lo dicho por el titular nacional destacando que en la entidad todas las empresas han cumplido con las observaciones que durante el año pasado se les hicieron. Según Macías Moreno, su equipo de trabajo se echó al plato 1,800 inspecciones en centros de trabajo. Gregorio Macías reconoció que sí ha habido fallas que han sido subsanadas y que tienen que ver con cuestiones de papeleo y por la falta de algún trámite administrativo en materia de seguridad e higiene, por ciertas medidas de trabajadores que fueron omitidas, la falta de extintores, o de líneas de salida de emergencia, entre otros. “Sí se han reducido los riesgos laborales en Aguascalientes, de hecho, las empresas (han cumplido) con todos los requisitos que marca la ley en la protección de los trabajadores”… Por otro lado, hizo un llamado a los que no están al día: “exhortamos a la iniciativa privada a que se acerque a nosotros para decirle en qué pueden estar fallando haciéndoles una inspección ya no de ordenamiento”. Por lo pronto, queda la oferta sobre la mesa, aunque entre algunos pequeños y medianos empresarios prevalece tal ignorancia sobre estos temas que prefieren ni moverle, no vaya ser el diablo…TAMBIÉN EXTIENDEN SU ASESORÍA. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pone a disposición de los micro, pequeños y medianos empresarios, a partir de este mes, la nueva herramienta tecnológica Mi Contabilidad, la cual facilita calcular y declarar sus impuestos de forma más fácil y más rápido, a través de un esquema de flujo de efectivo. Para aprovechar los beneficios de esta aplicación, los contribuyentes deben presentar un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones a más tardar el 10 de marzo… UNOS CON SUS CUENTAS PERSONALES, OTROS CON LAS PÚBLICAS. Hasta el pasado 14 de febrero, la Secretaría de Finanzas del Municipio capital había recaudado 108 millones de pesos por el impuesto predial, que comparado contra igual periodo de 2016 va un 15% más de recaudación, gracias a la aportación de 129 mil personas. Para quienes aún no cumplen con esta obligación, siguen los descuentos: hasta marzo será del 10% y para la tercera edad será de 50% durante todo el año ¿No sabe donde pagar? Puede hacerlo directamente en las delegaciones rurales y urbanas así como en instituciones bancarias, o bien, si tiene tiempo y ganas de meterse al centro de la ciudad puede realizar su pago directamente en las cajas instaladas en la planta baja de la PRESIDENCIA MUNICIPAL… donde hoy Teresa Jiménez Esquivel encabezará una sesión extraordinaria de cabildo. Previamente, se espera la presencia de la alcaldesa en la duela del DIF Municipal, ubicada en avenida Universidad, donde presidirá el entrenamiento de basquetbol sobre ruedas. Es admirable que algunos, que tienen que valerse de una silla de ruedas para sus traslados estén más activos deportivamente que muchos que cuentan con sus extremidades funcionando de manera normal. ABSURDO… De pronto, se acabó la bonanza lechera. De ser productores de calidad, a importar fórmulas lácteas. Jesús Azuara Morales, dirigente estatal del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, comentó que en los últimos cuatro meses se han cerrado cuatro establos en el estado de Aguascalientes, a causa de que no tienen mercado para comercializar sus productos. Estos otrora productores optaron por retirarse de la actividad. A todo esto ¿Qué está haciendo la SEDRAE para impedir que más ganaderos abandonen su actividad por estar comercializando su producto por abajo del precio de producción?… ES UN HECHO: LOS LECHEROS NO LA VIERON VENIR…. Ante la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, ni los ciudadanos ni el gobierno nos preparamos para este acontecimiento y de ahí las consecuencias que hemos tenido, consideró el rector de la Universidad Cuauhtémoc, Juan Camilo Meza Jaramillo. “Siempre lo vimos como un imposible, nunca creímos que iba a ganar, siempre dijimos que era una burla que Estados Unidos era un país muy maduro en su democracia, que no iban a dejar llegar a una persona con este perfil y llegó. Pensamos que no iba a hacer el muro y ya lo va a hacer, pensamos que no iba a frenarle el ingreso a inmigrantes, y lo está haciendo, la realidad es que México nunca se preparó”. En tal sentido Meza Jaramillo estableció que este momento histórico que vive México es una oportunidad para unirnos y buscar otras alternativas ya que nuestro país es rico en recursos y tenemos todo para salir adelante. Solamente se requiere la voluntad ciudadana y del Gobierno para empujar el crecimiento a lo interno y buscar otros nichos de mercado internacional aprovechando los tratados que México tiene con otros países del mundo. DÍFICIL, PERO NO IMPOSIBLE… Parecía que los usuarios de taxi no tenían otra más que librar una paciente batalla por las calles, para tener suerte y encontrar el conductor que sin malas caras, sin la negativa de usar el taxímetro o sin la letanía de “yo no voy para allá” los trasladara a su destino. Pero no hay mal que dure cien años ni usuario que los aguante. Para bien o para mal, muchos de ellos ya tienen en UBER una alternativa… Después del revuelo causado por su llegada a Aguascalientes, las aguas se calmaron. Finalmente algunos taxistas –después de momentos de tensión y violencia contra la supuesta competencia- con tranquilidad reconocen que para todos hay trabajo y es que es verdad, si bien las unidades de servicio Uber han venido en aumento, el servicio tradicional en todo momento está en movimiento sin afectación alguna. Lo que sí está afectando y no sólo a los taxistas son las obras públicas que hay en algunos puntos de la ciudad y que obligan a conductores a rodear o tomar ciertas rutas… que igualmente se ven saturadas porque es la que todos siguen. Nos atrevemos a pensar que lo peor está por venir –en términos de vialidad- cuando inicie la Feria Nacional de San Marcos…NO SOLAMENTE SE INTENSIFICA EL TRÁFICO VIAL… También circulan más litros de alcohol y otras sustancias. El Secretario general de la Sección Uno de la SNTE, Mario Armando Valdés Herrera llamó a los padres de familia, especialmente de jóvenes de secundaria y preparatoria, a no dejar de prestar atención y cuidado de sus hijos, porque en esa etapa de la vida es más fácil que se inserten en el consumo de bebidas embriagantes, al sentir que son más libres y que no los toman en cuenta. Valdés Herrera enfatizó que también es necesario que los padres platiquen con los docentes para conocer la realidad del alumno y poderles otorgarles el apoyo que requieren… UN MUNDO IDEAL. Sería maravilloso que tanto padres de familia como docentes tuvieran el tiempo y la paciencia para reunirse a abordar la problemática de cada adolescente. Sin embargo, sabemos que para algunos es un sueño imposible pensar de esa manera. Supongamos, por ejemplo, el caso de una madre de familia, obrera o trabajadora doméstica, que mantiene con su salario a dos o tres hijos, ella sola. Entre tiempos de traslado y la obligación de no faltar a su centro laboral ¿habrá oportunidad de entablar una conversación con los docentes? Y los docentes, ¿cuentan con la disposición y el tiempo para ello? Suena difícil, jugar el rol de sustento familiar y madre…. MADRE PATRIA. El cónsul honorario de España en Aguascalientes, Alejandro Muñoz Fernández informó que este 2017 o 2018 podría volver a abrirse en su país la Ley de Memoria Histórica, que por primera vez se autorizó en 1999 y permitió a muchos españoles que vivían en México adquirir la nacionalidad. De acuerdo a lo comentado por Muñoz Fernández, hoy en día en Aguascalientes existen más de 150 mexicanos descendientes de españoles que podrían solicitar la nacionalidad española. Esto podría ser de utilidad para aquellos que, interesados en seguir su proyecto de vida en México y siendo poseedores de la doble nacionalidad, pueden enriquecer su formación académica en el viejo continente.