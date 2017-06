Lorena Martínez urgió la definición y llegada de un delegado del PRI, para que se siente a la mesa, genere acuerdos y consensos entre los diversos grupos políticos; que renueve la dirigencia estatal, la cual se dé a la tarea de conjugar los esfuerzos de todos.

GENERÓ EXPECTATIVAS tanto en los medios políticos como en los medios de comunicación la reaparición de Lorena Martínez en el escenario local… ES INDUDABLE que sigue siendo un personaje protagónico en el tablero político de la entidad y que sigue viva y con fuerza entre diversos sectores de la población… NO OLVIDEMOS que en los comicios del año pasado, la entonces candidata a la gubernatura no llegó tan lejos del puntero, y que no se consumaron sus aspiraciones, como dice el tango, “por una cabeza”… AYER EN LA RUEDA de prensa a la que convocó, manifestó que para investigar cualquier presunta irregularidad en administraciones anteriores, le corresponden al actual gobernador y a la Fiscalía estatal, pero no al Partido Revolucionario Institucional… RECORDÓ QUE SU PARTIDO no tiene los recursos ni los instrumentos para investigar, esa labor deben ejecutarla las instancias pertinentes… SI FUERA NECESARIO sancionar a alguien, el PRI no será obstáculo de nada para que se aplique la ley… POR OTRO LADO, compartió su experiencia como delegada del PRI en el estado de Veracruz, y dijo que tras las corruptelas de Duarte, la encomienda que recibió fue evitar el desplome de este partido en las pasadas elecciones, lo cual se logró al reposicionarse en el segundo lugar de las preferencias electorales y enviar al partido Morena al tercer lugar… AL REFERIRSE AL ENTORNO de Aguascalientes, Lorena Martínez urgió la definición y llegada de un delegado del PRI, para que se siente a la mesa, genere acuerdos y consensos entre los diversos grupos políticos, que renueve la dirigencia estatal, la cual se dé a la tarea de conjugar los esfuerzos de todos… PARA REMATAR, sentenció que el éxito del PRI será cuando todos jalen al mismo lado, y esto se observó, al poner un ejemplo, en las pasadas elecciones en el Estado de México… LORENA DEJÓ EL TELÓN ENTREABIERTO prometiendo reaparecer en dos semanas, con la intención de dar su punto de vista sobre lo que la actual administración estatal ha hecho a medio año de haber llegado al poder… Y DE LA ADMINISTRACIÓN estatal, damos un brinco a otro bastión en manos de los panistas: el Municipio de la capital… SE PREPARAN para recibir importantes visitas en Palacio Municipal, ya que la alcaldesa Teresa Jiménez Esquivel adelantó que a partir de esta semana vendrán a Aguascalientes diversos alcaldes y alcaldesas electos para conocer los diversos proyectos y programas que aquí se desarrollan… ALGUNAS DE LAS JOYAS a mostrar, son el programa de Bacheo Nocturno, el Jueves de Bolsa de Trabajo y el programa Banqueta Segura… TAMBIÉN LLEVARÁN a los visitantes a ser testigos del rescate de parques públicos y el padrón de adultos mayores en estado de abandono… LA PRIMERA EN LLEGAR será su homóloga electa de Córdoba Veracruz, Leticia López Landero, quien por cierto ganó con la extraña alianza PAN-PRD. También se adelantó que vendrá algún alcalde o alcaldesa electa del estado de Nayarit… EVIDENTEMENTE, Jiménez está contenta por las visitas porque considera que su gobierno es ejemplo para otros… SOBRE EL TEMA DEL AGUA, la primer edil reiteró ayer que por la actitud y actuación de CAASA, previo a lo que los expertos determinen, la empresa concesionaria ya no debe seguir prestando el servicio, ya que cada Miércoles Ciudadano llegan muchas personas con quejas… DE HECHO, dijo que la CCAPAMA ha estado involucrada en todo el proceso de este servicio y sin duda que podría estar lista para asumir el mismo, consideró… NO ESTARÁ DE MÁS escuchar lo que dicen al respecto los integrantes de la iniciativa de los foros “Diálogos por el agua”, un grupo de particulares interesados en temas hídricos recién fue presentado en sociedad en la semana que concluyó, como lo publicamos en EL HERALDO… GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, en el 2023 no habrá más que de tres sopas aguadas: o deja de ser un servicio concesionado y se municipaliza, o se repite la concesión a la misma empresa, o se deja en manos de distintos particulares el asunto… CUALQUIERA DE LOS TRES ESCENARIOS suena complicado, espinoso, explosivo y controversial, no habrá decisión que no pise callos y lo que no parece nada conveniente es cerrar el asunto antes de tiempo… RECORDEMOS QUE EL AÑO PASADO, para ser precisos en febrero, Juan Antonio Martín del Campo, entonces alcalde, puso el dedo sobre la llaga y expuso que no es cosa sencilla rescindir la concesión por los exorbitantes costos que esto puede implicar… NO TIENE NADA QUE VER con heredar una gallina de los huevos de oro: por el contrario, dimensionemos la cantidad de recursos humanos, financieros, técnicos e instrumentales que se requieren para llevar el agua a las casas, y más en las condiciones en las que tiene que “conseguirse” el recurso vital en esta tierra. ¿de verdad conviene que este gigante tenga que volver al aparato del Ayuntamiento? ¿O será mejor que se concesione y que se tenga bien vigilado y regulado a quien le entre? Lo dejamos para la reflexión… EN OTROS TEMAS relacionados con el Municipio, la Secretaría de Obras Publicas trabaja ya en las correcciones de mantenimiento del Puente Bicentenario, cuya infraestructura estuvo en peligro de desplomarse… ASUNTO ARREGLADO al hacerse los reajustes de dos tirantes del mismo. Para esta rehabilitación se invierten cuatro millones de pesos, informó Marco Antonio Licon Dávila… DEJAMOS DE LADO los asuntos del Ayuntamiento para darnos una vuelta por los organismos de la iniciativa privada… HAY ENTUSIASMO al interior del Consejo Coordinador Empresarial para que sea una mujer la que este año tome el mando de la mesa directiva… LAS MIRADAS APUNTAN para que sea la presidenta de Acocen, Lupita González Madrigal quien pueda abanderar esa causa a la que por supuesto se están sumando varones de los diversos organismos que integran el CCEA… EL AMBIENTE no es tan optimista en el Colegio de Abogados, desde donde no se mandan muy buenas señales… POR UN LADO, el pasado viernes se celebró una asamblea en la cual se había elegido a la nueva mesa directiva, integrada por Pablo Francisco Cadenas y Sánchez, como presidente; Raúl Fernando Romo López, como vicepresidente; Fernando Ruvalcaba Villalobos, primer secretario; Roberto Medrano Serrano, primer secretario suplente; Enrique Lomas Torres, segundo secretario; Juan Ávila Blanco, segundo secretario suplente; Michelle Alicia Breceda Sotomayor, tesorera y Ramón Torres Armenta, coordinador de academias y colegiación… SEGÚN LOS ORGANIZADORES de esta asamblea, se contó con un quórum de 50 miembros de este cuerpo colegiado… POR OTRO LADO, el presidente saliente, Francisco Frausto Ruiz Esparza, señaló que la asamblea ordinaria para designar a la nueva asamblea tendrá verificativo hasta el próximo 23 de junio… LO CIERTO ES QUE, aparte de que el gremio de los litigantes se encuentra fragmentado en un sinfín de agrupaciones y barras, ahora además en el seno del Colegio de Abogados, en su organismo más significativo, también hay desuniones… EN NOTAS MÁS ESPERANZADORAS, para este lunes 19 de junio, el Centro de Integración Juvenil en Aguascalientes convoca a una rueda de prensa para presentar la carrera contra las adicciones, la cual se hará en punto de las diez horas en la sala de juntas del Instituto del Deporte… SABOR DULCE Y AMARGO dejó en la boca la ceremonia de graduación de los más de mil egresados de bachillerato, ayer en Ciudad Universitaria… COINCIDIÓ LA FECHA de publicación de resultados de admisión con la entrega de diplomas y conclusión del ciclo de los nuevos bachilleres y esto significó que, mientras algunos celebraron por doble partida al tener sus papeles y su número publicado en las listas de aceptados, los egresados de preparatoria que no tuvieron cabida en la UAA tuvieron que sonreír para la foto y procesar la mala nueva en sus adentros… SOLAMENTE PARA RECORDARLO, años atrás, la lista de admitidos se hacía pública justo el fin de semana en que iniciaba el periodo vacacional de quince días que gozaba el personal de la institución, de tal manera que los chavos tenían oportunidad de “procesar” la noticia, -en el caso de los no aceptados- y también tenían oportunidad de buscar alternativas… LO QUE ES INNEGABLE es que la UAA como máxima casa de estudios será siempre la más buscada por los alumnos y por lo tanto serán los de mejor desempeño los que logren su ingreso… VUELVE A HACER sainete mediático el ex presidente Vicente Fox… POR SEGUNDA vez en la semana, sin que nadie se lo pidiera y a pesar de que confesó que nunca ha sido panista, Fox Quesada aprovechó una reunión de ex presidentes iberoamericanos para anunciar que hará todo lo posible para evitar que su enemigo histórico, Andrés Manuel López Obrador, llegue a la Presidencia de la República en México… MIENTRAS TANTO, el tabasqueño y principal figura de MORENA jugaba beisbol, el ex presidente mexicano aprovechaba la mencionada reunión de ex presidentes que participan en la Iniciativa Democrática de España y Américas para advertir la amenaza que representaba López Obrador, al que incluso comparó con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro… ESTA INICIATIVA, es un foro internacional no gubernamental que integran 37 ex jefes de estado y de gobierno y que desde la sociedad civil observa y analiza los procesos y experiencias democráticas iberoamericanos… PASARON LISTA Oscar Arias ex presidente de Costa Rica; José María Aznar, ex presidente de España; Fernando Cardozo, ex presidente de Brasil; Eduardo Frei, ex presidente de Chile; Luis Alberto Lacalle, ex presidente de Uruguay; Mireya Moscoso, ex presidenta de Panamá; Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, ex presidentes de Colombia; Alejandro Toledo, ex presidente de Perú, entre otros… ES POSIBLE QUE LA RUTA que seguirá el ex presidente Fox Quesada sea la misma que ha emprendido durante la campaña electoral de Estados Unidos contra Donald Trump así como el seguimiento que ha dado con sus críticas a las decisiones que ha asumido una vez que fue electo presidente de ese país… EN SUS ÚLTIMAS INTERVENCIONES públicas, Fox no ha dejado de criticar al líder político de MORENA, tal y como lo hizo cuando era mandatario y le tocó frenar el avance de López Obrador frente a Felipe Calderón Hinojosa… EL ÚLTIMO INSULTO que le propinó, fue cuando dijo que era un “zonzo” por desaprovechar la oportunidad de hacer una alianza con otros partidos políticos como el PRD y dejar la puerta abierta al PAN para enfrentarlo juntos en la elección del 2018… ESTE NUEVO INGREDIENTE a la lucha por la Presidencia de la República en México hará la pelea más divertida porque tanto Andrés Manuel López Obrador como Vicente Fox son personajes con gran influencia en los medios de comunicación, muchas veces por las ocurrencias que expresan y en ocasiones hasta alejadas de la realidad… ASÍ QUE CON ESTOS dos personajes tendremos garantizada la sal y la pimienta… QUE NO FALTEN en el día del padre, si es que lo va a celebrar, abrazos y palabras afectuosas, que son la sal y la pimienta de esta vida… ¡FELIZ DÍA DEL PADRE!