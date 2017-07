Asunto que preocupa a académicos, gobernantes y letrados en el tema, es el del agua que consumimos en la entidad, y de manera particular en el municipio capital.

Aparentemente falta mucho, pero lo cierto es que la elección presidencial se aprecia “a la vuelta de la esquina”, cuando se hace un recuento de todo lo que tiene que suceder y activarse para llegar a la jornada electoral del 5 de junio de 2018.

DICEN QUE LA MULA no es arisca, la hicieron a palos… HEMOS VISTO IR Y VENIR programas y proyectos de todo tipo emanados de las administraciones federales, estatales y municipales, de todas las extracciones partidistas y a lo largo de varios años… CUANDO LOS GOBIERNOS anuncian que invertirán recursos en alguna causa para mejorar las condiciones de vida de la población, se genera una expectativa que, al término de sus gestiones pasa al olvido por no ser prioridad de sus sucesores… ENTRE TANTOS EJEMPLOS nos viene a la mente el caso del Cerrito de la Cruz, que pudiendo ser un espacio de recreación y esparcimiento familiar hoy luce descuidado y en el olvido… ESPERAMOS que toda la energía, tiempo, recursos y esfuerzos que se están dedicando al saneamiento del Río San Pedro no sea el caso… DE ENTRADA, el proceso de restablecimiento ambiental del mismo pinta para largo y una cosa es retirar basura y escombro y otra muy diferente, mucho más compleja, será asegurarse de que no se viertan en su cauce aguas contaminadas y que un día vuelva la vida a sus aguas… APENAS se están dando los primeros pasos de este largo camino y deseamos que, en primer lugar, se logre la meta que estableció el Gobierno del Estado en alianza con los Ayuntamientos involucrados; en segundo término, hacemos votos para que las flores que renazcan en los linderos del San Pedro, no sean flores de un día… FLOR DE UN DÍA se vuelve lo ganado en la quincena o en la semana para millones de familias mexicanas… LA INFLACIÓN es una corredora olímpica cuya velocidad no se compara en nada con el lento avance del incremento salarial… EN ESTE SENTIDO, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar González expresó su acuerdo con la propuesta de incrementar el salario mínimo en más de noventa pesos… ESE FUE EL PLANTEAMIENTO que hace algunas semanas hiciera la Coparmex a nivel nacional, considerando que todo esfuerzo por mejorar las condiciones de vida del sector de la población que menos ingresos percibe es bienvenido y requiere tomarse en cuenta… EL TEMA COBRA una relevancia especial ahora que el salario mínimo ha sido desindexado de toda una serie de indicadores y compromisos… EL RECTOR asumió que el tema que de pronto se escucha más y otras menos, es un planteamiento que se está abordando con toda seriedad y que se va a cuidar el desarrollo de la economía nacional, la cual, dijo, “me gustaría que diera para mucho más”… ASUNTO QUE TAMBIÉN PREOCUPA a académicos, gobernantes y letrados en el tema, es el del agua que consumimos en la entidad, y de manera particular en el Municipio capital… SIGUIENDO con las aportaciones de la UAA a los asuntos de interés colectivo, resulta que el Instituto del Agua del Estado (INAGUA) se apoyará en la institución educativa para mejorar la calidad del vital líquido que consumimos… LA DEPENDENCIA ESTATAL, encabezada por Manuel Ortiz Pérez y el rector se reunieron con este fin… COMO ES DE IMAGINARSE la UAA aportará conocimientos “de primera mano” para que INAGUA tome decisiones tecnológica y científicamente asertivas para enfrentar el complicado reto de satisfacer la demanda y mantener el equilibrio medioambiental… COMPLICADO RETO, pues se trata de hábitos y costumbres, cambiar la mentalidad de dueños de bares y antros, así como de sus dueños, para que los fumadores se “echen su taco de humo” sin contaminar el aire del resto de los clientes y los trabajadores del entretenimiento nocturno… DECLARACIONES VAN Y VIENEN, pero lo cierto es que la llamada ley antitabaco es letra muerta en la entidad… SON VARIOS ESTABLECIMIENTOS de estos giros los que cuentan con señalética en la cual se informa que está prohibido fumar, pero en la mayoría no se cumple con esta determinación… DE ENTRADA, la legislación obliga a tener en la entrada de este tipo de establecimientos un depósito donde la gente apague los cigarros y deje las colillas, con lo cual, pocos cumplen; ya adentro es común que la gente fume, e incluso, en los casos más extremos, los meseros les ofrecen ceniceros para que lo hagan con tranquilidad, hay lugares que incluso, aunque no los incluyen en su carta, venden tabaco a sus clientes… MIENTRAS las autoridades no sancionen a los dueños de estos negocios, ni los clientes dejarán de molestar a los no fumadores ni se acondicionarán áreas adecuadas para este sector. Para que eso suceda, parece que falta mucho… APARENTEMENTE FALTA MUCHO, pero lo cierto es que la elección presidencial se aprecia “a la vuelta de la esquina”, cuando se hace un recuento de todo lo que tiene que suceder y activarse para llegar a la jornada electoral del 5 de junio de 2018… EN ESTA CUENTA REGRESIVA es que el Instituto Estatal Electoral anunció que a más tardar en diciembre convocará a la integración de los 18 consejos distritales electorales que organizarán y administrarán el proceso local concurrente con el federal que el próximo año será marco para la renovación del Congreso del Estado… ESTO QUIERE DECIR, que a los integrantes de la LXIII Legislatura les tocará entregar muy pronto la estafeta que recibieron hace apenas ocho meses, a menos claro, que logren la reelección… EL CASO ES QUE ESA SELECCIÓN tendrá que hacerse antes de que termine el año pues iniciando enero dichos consejos tendrán que instalarse y entrarle con todo para garantizar que todo salga bien… A QUIENES NO LES han salido bien las cosas, es a las asociaciones civiles que cuentan con valientes dirigentes que creyeron que transitar a la figura de partido político local era algo así como “pan comido”… ENCONTRÁNDOSE con mucho más ruido que nueces, de las 5 agrupaciones que actualmente tienen validado su deseo de convertirse, no hay una que haya logrado el poder de convocatoria suficiente para que un puñado de ciudadanos les diera su apoyo… EL COMENTARIO del consejero presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, respetuoso en todo momento, ha sido en el sentido de que se han estado celebrando intentos de asambleas de afiliación ciudadana en los distintos distritos y por parte de todas estas organizaciones entusiasmadas en el reto, pero no hay una que haya avanzado lo suficiente como para creer que de aquí a enero podrá alcanzar la meta… CLARO, NO ES IMPOSIBLE pero indudablemente la lectura de esto es que, de partidos, promesas y acarreos, los ciudadanos estamos cansados… DE LO QUE NO NOS CANSAMOS es del debate abierto, del intercambio de ideas, del pin-pon los argumentos y contraargumentos siempre y cuando se den en un entorno de respeto y sólidas bases… EN LA SEMANA QUE TERMINÓ dimos voz a Alfredo González, secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA) y a Mario Guevara Palomino, quienes mostraron puntos de vista encontrados con respecto al programa Mejoravit, que es uno de los esquemas de financiamiento más novedosos que ha sacado este instituto… MÁS ALLÁ DE LA DE LAS DISTINTAS percepciones con respecto a este tema, la autoridad no debe pasar por alto que es cierto uno de los señalamientos que hace el líder obrero, pues por varios puntos de la ciudad –centro y oriente principalmente– abunda propaganda de prestamistas que ofrecen dinero en efectivo, a cambio de que los trabajadores les cedan su tarjeta Mejoravit… NO ESTÁ POR DEMÁS DECIR que estas personas no son hermanas de la caridad, no ofrecen a los trabajadores el saldo total que tienen en su tarjeta, sino un porcentaje del mismo, con lo cual, su deuda se hace más abultada a comparación del beneficio que reciben, y si no se ponen candados para evitar estos actos, habrá más obreros que caigan en los embustes de estos prestamistas… SIN EMBUSTES, tensiones o malas jugadas, parece estar la relación entre la sección uno del SNTE y la Asociación Estatal de Padres de familia que preside María Elida Gutiérrez… AL MENOS EN ESE SENTIDO se expresó el líder sindical de los maestros, Mario Armando Valdés Herrera quien dijo que además se ha estado colaborando y participando en varios eventos con la asociación, pero todavía no se han sentado a la mesa para platicar en proyectos en conjunto… PROYECTOS EN CONJUNTO son los que esperan hacer pronto con el gobierno arquitectos, ingenieros y constructores en general… ESTOS GREMIOS están a la expectativa de que la segunda mitad del año sea más activa que la primera en lo que se refiere a la licitación de obra pública… POR LO PRONTO, reconocen que las señales que se han mandado de las autoridades estatales y municipales en este sentido son positivas, por lo que esperan que haya mayor trabajo para el sector de la construcción que en lo que fue la primera mitad del año… OTRA BUENA NOTICIA viene a dar un respiro a los recién graduados de licenciaturas y posgrados que están “ariscos” ante la leyenda que corre sobre los tiempos de tardanza de los documentos que los acreditan. Actualmente, prácticamente todos los egresados deben esperar meses o hasta más de un año para aspirar a que les lleguen sus cédulas y títulos…… EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN Superior del IEA, Américo Colón Villán informó que en breve Aguascalientes, gracias a un acuerdo con la Dirección de Profesiones de la SEP, podrá emitir desde aquí los títulos y las cédulas profesionales a los estudiantes, lo que permitiría reducir en un 80 o 90 por ciento la tramitología o el tiempo para obtener estos documentos oficiales de conclusión de estudios superiores… DESDE HACE CUATRO MESES se trabaja en este ámbito y actualmente se encuentran en los procesos de firma de convenios para llevarlo a cabo… DONDE SE AVANZA a buen ritmo es en la investigación sobre la presunta responsabilidad de policías municipales en un caso de tortura… SEGÚN LO INFORMADO por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes y el equipo del Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos encabezado por el Visitador Adjunto Teodoro Valdés, se robustece la sospecha de que policías municipales están implicados en los hechos acontecidos los primeros días de julio, cuando nueve ciudadanos detenidos aparecieron más tarde con fracturas y abandonados en una terracería… SOBRE ESTE TEMA, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, manifestó que “es inaceptable la tortura como medio de combate contra la delincuencia”… AL RESPECTO la alcaldesa declaró en días pasados que, toda falta realizada por los cuerpos policiacas será motivo de la sanción correspondiente… POR AHORA, no hay un veredicto oficial, pues las instancias protectoras de los derechos humanos solo hicieron el adelanto que ahora le compartimos… COMPARTIMOS TAMBIÉN los mejores deseos para usted y su familia en esta semana que comienza, en la que estaremos desmenuzando con ESCALPELO toda la información que llegue a esta redacción…