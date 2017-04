Avanza rápido la asignación de lugares para alumnos de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2017-2018; la colocación de estudiantes aceptados en su primera opción ya se realizó.

Hoy en Catedral a las 20:30 horas se apagan todas las luces y se enciende un fuego nuevo con el que se prende el cirio pascual que representa a Jesús.

HOY SÁBADO SANTO, FUEGO NUEVO. Al iniciar la celebración, en Catedral a las 20:30 horas, se apaga todas las luces, se enciende un fuego nuevo y con él se prende el cirio pascual, que representa a Jesús. Sobre el cirio, marca el año y las letras griegas “Alfa” y “Omega”, que significan que Jesús es el principio y el fin del tiempo y que este año le pertenece. El obispo bendecirá el fuego, luego de la Procesión, en la que se van encendiendo las velas y las luces de la Iglesia…El Pregón Pascual es un poema muy antiguo (escrito alrededor del año 300) que proclama a Jesús como el fuego nuevo. El acto ceremonial continúa con la lectura de la Palabra de Dios. Se acostumbra leer siete lecturas, empezando con la Creación hasta llegar a la Resurrección. Una de las más importantes es la del libro del Éxodo, en la que se relata el paso por el Mar Rojo, cómo Dios salvó a los israelitas de las tropas egipcias que los perseguían. Se recuerda que esta noche Dios nos salva por Jesús…HACE UNA SEMANA la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado, prometió que en aproximadamente diez días estaría resolviendo la media docena de impugnaciones interpuestas ante esa instancia en contra de asociaciones políticas que están en camino de convertirse en partidos políticos locales pero… lástima para los interesados directos y terceros ya que el Poder Judicial salió de vacaciones y volverá hasta el próximo martes 2 de mayo a laborar, así que los diez días, que son hábiles, se convertirán prácticamente en un mes y será hasta entonces cuando conozcan las consideraciones de los magistrados respecto a los recursos de inconformidad; lo más seguro es que a los interesados se les olvide un poquito el asunto al gozar de la verbena y así el tiempo se les pase más rápido…YA HAY GRANDES AVANCES en la asignación de lugares para alumnos de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2017-2018, informó Raúl Silva Pérezchica, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA). La colocación de los estudiantes que fueron aceptados en lo que fue su primera opción ya se realizó, y ahora están haciéndose las distribuciones de las segundas y terceras opciones para quienes no se encontró cupo en su primera opción; añadió que la semana pasada se sostuvo una reunión para abordar este tema y las autoridades locales se comprometieron a hacer las asignaciones más rápidas y de manera pública…EL COLEGIO DE CARDIOLOGÍA de Aguascalientes a través de la Sociedad Mexicana de Cardiología y otros organismos colegiados a nivel nacional, están buscando que el Seguro Popular tenga una mayor cobertura en cuestiones cardiovasculares porque desafortunadamente estos males son más comunes y las familias no cuentan con los recursos necesarios para comprar los medicamentos o pagar las intervenciones requeridas por sus pacientes, ni aunque sea en el sector público…Si bien el Seguro Popular ha venido a ser una ayuda para quienes no cuentan con seguridad social, sin embargo la realidad es que al no tener cobertura al cien por ciento para muchas de las enfermedades, la estancia hospitalaria sigue siendo muy costosa para las familias; es por ello que al menos en el sector de cardiología existe una preocupación que a nivel central ya ha sido expresada a las autoridades correspondientes…La directora del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER (IMMA), Zaira Angélica Rosales Tirado, informó que si bien el grueso de las agresiones que sufren las mujeres corresponde a personas que oscilan entre los 20 y 33 años de edad, las agresiones físicas y psicológicas se presentan desde el noviazgo por parte de las parejas, no obstante, las jovencitas no hacen del conocimiento de sus padres esta situación, ni levantan una denuncia ante las autoridades, por lo cual la problemática persiste a pesar del paso de los años; añadió que se estima que en el 30 por ciento de estos casos, la violencia es psicológica…CON ESO DE QUE HAN PROLIFERADO las clínicas de estética “patito”, no solo en Aguascalientes, sino en todo el país, la COFEPRIS recomienda a los pacientes que antes de contratar un servicio, se cercioren que el establecimiento cuente con la licencia sanitaria para llevar a cabo actos quirúrgicos (debe estar a la vista del público); que el médico que realiza los procedimientos tenga especialidad en cirugía plástica; que el título profesional del médico cirujano se encuentre también a la vista; que cuente con un área quirúrgica separada y sin posibilidad de contaminación y acceso restringido. Que el servicio de cirugía cuente con áreas delimitadas, donde se encuentran el o los quirófanos que deben tener paredes y pisos lisos para que no haya salientes o ranuras que puedan acumular polvo o bacterias (no loseta)…Cuente con equipo especial para dar anestesia a pacientes y operado por anestesiólogo titulado y con especialidad; los medicamentos deberán tener registro sanitario y etiquetas en español y no deberán estar caducos…Está claro que este tipo de requisitos, no los tienen los changarros, ni los establecimientos improvisados, de ahí la necesidad de reportar cualquier irregularidad a la COFEPRIS, al teléfono (55) 50805249, 01, con la ventaja de que ya no se cobran llamadas de larga distancia….No se arriesgue con promociones baratas, ya que no hay garantía de que se obtengan los resultados esperados. Está de por medio su salud y hasta su vida si cae en manos de gente sin escrúpulos, de pseudo profesionales. Alguien que se ostenta con una especialidad, no debe molestarse si se le pregunta por su título o certificación…PARA NADIE ES UN SECRETO que actualmente cada vez son menos las interacciones personales y en contraparte va en aumento el contacto electrónico, lo cual no necesariamente es comunicación; ante este panorama el uso de las redes sociales es un reflejo de las relaciones presenciales, tema que debe ser estudiado con profundidad, ya que es indispensable reconocer que las formas de comunicación han cambiado con el uso de la tecnología, lo cual facilita la hiperconexión, el anonimato detrás de un perfil, la inmediatez, y en algunos casos abona a la consolidación de una sociedad más individualista. La observación la hace el profesor e investigador de la UAA, Alejandro García Macías, colaborador del Laboratorio de Redes Sociales y Personales que incluye grupos de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona y la de Aguascalientes y que se dedica al estudio de los círculos personales presenciales y virtuales que influyen en la conducta humana. El catedrático destacó que cuando las relaciones personales se precarizan, se convive menos y sólo se emplean medios sociales para comunicarse, se minimiza la disponibilidad del capital social presente en la relación entro dos o más personas y el aislamiento vuelve el ser humano más vulnerable ante diferentes circunstancias. De ahí la importancia de estudiar desde el punto de vista científico las nuevas maneras de comunicación para sacar provecho de la tecnología…LOS CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN que forman parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y que cuentan con presencia en el estado, como es el CentroGeo, Ciateq, CIDE, Cimat, CIO e Infotec, estarán presentes en la Feria Nacional de San Marcos, pues instalarán un stand donde darán a conocer a la población los servicios que prestan a través de las licenciaturas y postgrados que ofrecen, así como laboratorios y talleres a los cuales podrían tener acceso las empresas del estado, además, se tiene contemplado que den pláticas sobre las actividades que se llevan a cabo en estos centros públicos de investigación…QUIENES TAMBIÉN ANUNCIARON SU PRESENCIA en la Expoagroalimentaria que estará en la Isla San Marcos fueron los representantes de diversas asociaciones de agroproductores, porque es una exposición que en los últimos años les ha servido para abrirse mercado en otros estados del país, pues les sirve para hacer contacto con visitantes de otras entidades a quienes les interesan sus productos para comercializarlos en sus lugares de origen…TRABAJA FUERTEMENTE la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el proyecto denominado como Red Compartida, una importante red que se está desplegando a lo largo y ancho de toda la república. A decir de Ricardo Avilés Hernández, subdirector del Centro SCT Aguascalientes esta red mayorista del gobierno federal permitirá que surjan nuevas empresas que proporcionen servicios de telefonía y de acceso a internet en donde para las grandes empresas no les resulta rentable…“Por obvias razones, no hay la masa crítica de usuarios como para hacer un despliegue muy importante en cuanto a equipamiento, y por lo tanto se le da la oportunidad a pequeños empresarios que quieran invertir en poblaciones muy pequeñas donde no resulta rentable para otras empresas”…Avilés Hernández estableció que Aguascalientes, aunque es una entidad pequeña, está bien comunicada pero también entraría la Red Compartida con diferentes proveedores toda vez que hay zonas donde prácticamente se pierde la señal de telefonía celular…DE LA MANO DE LA Secretaría de Desarrollo Económico trabaja la Asociación de Comerciantes del Centro, en la elaboración de un proyecto que busca levantar las ventas en el centro de la ciudad mediante un esquema de recompensas de compras y de esta manera generar lealtad entre la gente que acostumbra visitar esta zona de la ciudad; a decir de la presidenta de ACOCEN, Guadalupe González Madrigal en este proyecto estarían incluidos 200 comerciantes. “Estamos trabajando precisamente en un proyecto con los fondos del INADEM para desarrollar un sistema colectivo para el centro de privilegio de compras, recompensa de compras para generar lealtad entre la gente que acostumbra visitar el centro y esperamos que eso sea una herramienta que nos ayude a detonar también la frecuencia de visitantes de la gente a la zona”. González Madrigal señaló que la ACOCEN ya elaboró el proyecto, el cual fue entregado a la SEDEC y solo están en espera de la convocatoria federal del INADEM para determinar la viabilidad del apoyo. “Estamos en espera de que se dicten las normas ya específicas para el concurso, lógicamente hay muchas solicitudes y hay pocos recursos para este año, pero yo creo que las cosas quedarán claras entre abril y mayo de cuáles proyectos se apoyarán”, finalizó… ES NECESARIO EXTREMAR CUIDADOS; el Colegio de Pediatras alertó a los padres de familia para que en estos días de calor intenso tengan cuidado con los menores de edad para evitar quemaduras por el sol. Debido a que los pequeños están de descanso y ya sea que salgan de la ciudad de vacaciones o estén la mayor parte del tiempo jugando en la calle o en parques, es necesario que pasen el menor tiempo posible expuestos al sol y si lo van a hacer que tengan un protector solar que los ayude a evitar quemaduras que pudieran llegar a ser peligrosas…LOS APICULTORES SÍ CUENTAN CON APOYO de parte de las autoridades para tecnificar sus procedimientos, sin embargo debido a la falta de organización de los beneficiarios algunos recursos no son utilizados y quienes sí los usan algunos apicultores no tienen el conocimiento necesario para el uso del equipamiento que pudieron adquirir y es por eso que en el sector han pedido que cuando tengan este tipo de apoyos vayan siempre acompañados de capacitación, para evitar que se subutilicen las inversiones que se hacen…Y SOBRE EL REPARTO DE CONDONES en el perímetro ferial en una acción interinstitucional donde por supuesto interviene el ISSEA, la dirigencia estatal de Morena opinó que es lo menos que se puede hacer como prevención de embarazos no planeados entre jóvenes y sobre todo entre adolescentes, cuando no hay una buena política de prevención sexual que quite de una vez por todas el estigma que sigue llevando la sociedad aguascalentense de ser si no el primero, sí uno de los estados con mayor incidencia de madres solteras adolescentes del país…VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA ubicados en el centro citadino no aprovecharon que en la ciudad hay un sinfín de turistas que vinieron por Semana Santa o porque está la feria a punto de comenzar y cerraron sus negocios…Lo más seguro es que este día volverán a la actividad y aprovecharán la derrama que les pueda dejar el turismo que atrajo los días santos y el arranque de la verbena…