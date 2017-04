No será fácil echar al cajón del olvido el tema de Ulises y seguiremos esperando saber que fue lo que sucedió.

La Presidenta del DIF Estatal, Yolanda Ramírez de Orozco, con la intención de proteger los derechos de los menores de edad, dio la instrucción de meterle acelerador a estos asuntos.

EL RETORNO DE ULISES ha traído paz en la comunidad y cierta confianza en las autoridades que hicieron posible su regreso, sin embargo, pasan los días y el silencio de una versión oficial de lo que sucedió durante su desaparición despierta dudas, suposiciones e incertidumbre… POR SU PARTE, el rector de la UAA, Francisco Avelar se ha limitado a expresar su beneplácito por la reaparición del estudiante y aseguró que desde su trinchera, se están realizando todos los esfuerzos institucionales para que el joven pueda recuperar sus clases y no pierda el semestre… EL MUY NECESARIO apoyo psicológico no le hecho falta y la comunicación con la familia se ha mantenido desde el 6 de marzo, fecha en la que se dio por desaparecido, “siempre con absoluto respeto a su ámbito personal”… “Con su regreso se mantiene esa condición de prudencia y por el momento no ha fluido la información respecto de lo que exactamente le aconteció, que sin duda alguna se tendrá el momento adecuado para ello”… MAS ALLÁ de eso, dijo, lo importante es que está de vuelta, que se le atiende con profesionales y que hay voluntad y posibilidades de hacer el esfuerzo para salir adelante tras la experiencia vivida… NO SERÁ fácil echar al cajón del olvido el tema de ULISES y seguiremos esperando saber que fue lo que sucedió: si la delincuencia organizada metió o no la mano y fue privado de su libertad, o simplemente fue un desliz del joven –seamos comprensivos, todos podemos equivocarnos-, cualquiera que sea el origen del caso sería bueno saberlo para tenerlo como antecedente y tomar las medidas necesarias para que no tengamos que publicar nuevamente este tipo de MALAS NOTICIAS…También hay malas noticias que terminan por convertirse en buenas, sobre todo cuando los lectores son solidarios con quien lo necesita…PIDEN NUEVAMENTE donación de Sangre y Plaquetas para Luis Enrique Valtierra González, quien necesita una serie de transfusiones. Las personas que se solidaricen con la causa, deben acudir al Banco de Sangre que está detrás del Hospital de la Mujer; después de la donación comunicarse al 449 189 68 55 para la entrega del recibo. Los familiares agradecen infinitamente a quienes hagan sus aportaciones altruistas… A VECES SE TRATA DE DAR por convicción y gusto propios, y en otras ocasiones no queda de otra que dar lo que uno apalabró… Hasta el 30 de noviembre de 2017 es el plazo establecido por el Consejo de Administración del Centro Comercial Agropecuario para todos aquellos condóminos que adeudan en cartera vencida 11.5 millones de pesos, y a partir del primero de diciembre próximo se procedería a presentar las denuncias jurídicas ante las autoridades competentes… MILES DE FAMILIAS viven gracias a los negocios que ahí están establecidos y para muchos otros, el Agropecuario ha sido una importante plataforma para amasar sus fortunas… ES UNA PENA que los administradores hayan tenido que recurrir a estas instancias, sin embargo aún los locatarios morosos tienen tiempo para ponerse tablas y negociar sus adeudos sin meterse en líos legales… DE “BRONCAS CON LA LEY” pero de otra índole, nos llegan números y más números desde el Ayuntamiento de la Capital: en lo que va del año y hasta el pasado 10 de abril, la autoridad policiaca municipal ha registrado 14,008 faltas administrativas, que son el número de detenidos puestos a disposición del juez calificador, donde 635 detenidos responden al fuero común y otras 16 se han puesto a disposición del fuero federal… LLEGAN GORDITAS también las cifras relacionadas con hechos de Tránsito: se tienen registrados 788 accidentes, 753 lesionados, 8 muertos, daños materiales por la cantidad de 15 millones 500 mil pesos, 309 infracciones por accidente, 24 infracciones por estado de ebriedad, 584 infracciones por aliento alcohólico. En total suman 23,899 infracciones… EN SU BRILLANTE TALENTO, el compositor y astrónomo Gabilondo Soler Cri-Cri, -quien alimentara el imaginario de varias generaciones de niños durante décadas- describió a esos personajes que hoy abundan… Mientras que “los patitos van creciendo y no tienen zapatitos”, aparece el esposo, que “es un pato sinvergüenza y perezoso que no da nada para comer”… LOS QUE SE HACEN “PATOS” se han multiplicado y de eso saben bien en el DIF Estatal… La coordinadora de Asistencia Jurídica, Karla Paulina Gutiérrez Atilano, dio a conocer que del total de los juicios de pensión alimenticia que se tramitan en esa instancia, cerca del 35 por ciento son casos de padres que buscan evadir su responsabilidad y renuncian a su trabajo para tratar de reducir la cuota que pasan a sus hijos… INDEPENDIENTEMENTE de la bronca y el resentimiento que pudieran mantener madre y padre, nos enteramos de desafortunados casos en los que los chamacos, o terminan como carne de cañón, o su abandono se utiliza como juego de venganza entre progenitores… EN LOS POCOS MESES que van del año, se lleva un registro de 90 juicios, “lo que sin duda alguna refleja que existe una descomposición en algunas familias, muchas de las cuales no pueden ponerse de acuerdo sobre la manutención de los hijos y tienen que recurrir ante otras instancias para garantizar la seguridad alimentaria de los infantes y adolescentes”, de acuerdo a lo dado a conocer por Gutiérrez Atilano… “un considerable porcentaje de los padres demandados se declaran en estado de insolvencia, ya que piensan que no tienen la obligación de mantener a sus hijos si no tienen trabajo; no obstante, desconocen que la ley protege a los menores de edad y están obligados a conseguir recursos económicos para asegurar la manutención de sus hijos”… POR LO PRONTO, la Presidenta del DIF Estatal, Yolanda Ramírez de Orozco, con la intención de proteger los derechos de los menores de edad, dio la instrucción de meterle acelerador a estos asuntos: el hambre no puede esperar y vale la pena agitar las aguas para que los “patos” muevan sus alas y se activen con su obligación humana, más que legal… Y SI USTED PIENSA desconectarse de sus obligaciones laborales y tomarse un merecido descanso, y para ello tiene planeado tomar un autobús en la Central Camionera, le recordamos que no es una buena idea cargar con un cuchillo o navaja suiza entre su equipaje de mano, aunque sea con el pretexto de pelar las naranjas para botanear en el camino o para limarse las uñas… El administrador de dicha estación, Guillermo López Velarde recuerda a los pasajeros del transporte de autobuses foráneos que no se permite llevar en su equipaje ninguna arma blanca o de fuego, así como tampoco plumas o aparatos o lámparas que pueden dar toques eléctricos, porque el compromiso de esta empresa es garantizar la paz, la tranquilidad y la confianza de todos los usuarios de este servicio hacia cualquier destino… SOBRE AVISO NO HAY ENGAÑO… En sesión de pleno, la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó dictámenes consolidados y resoluciones emitidas por el Consejo General del INE que impusieron multas a diversos partidos políticos por haber incurrido en faltas relacionadas con la obligación de presentar documentación soporte de sus registros de ingresos y egresos, rebase en los límites de aportaciones de sus simpatizantes, así como reportes de gastos sin objeto partidista…. LOS RECURSOS DE APELACIÓN fueron presentados por el PT, PRI y Morena y los magistrados, luego de la revisión de cada expediente, donde había también de Aguascalientes, resolvió que las multas determinadas desde el INE eran idóneas para cumplir la función preventiva general, es decir, que las paguen para que aprendan lo que no deben… LO QUE NO DEBEMOS es confiarnos en tiempos de tanto zorro cibernético… Las autoridades financieras, reiteran su llamado a la gente para que no se deje sorprender, deben tomarse precauciones para evitar ser víctima de un fraude y afectar su patrimonio… LA COSA ESTÁ QUE ARDE: el 73% de las quejas que registró el sector bancario durante el 2016, fueron originadas por un posible fraude y tuvieron un incremento del 35% con respecto al año anterior… El fraude tradicional aumentó sólo un 12.5%; el fraude cibernético, es decir, a través del comercio por internet, operaciones por internet, la banca móvil y los pagos por celular, creció considerablemente con respecto al 2015, al incrementarse un 123%… PARA CUIDARNOS: evitar realizar sesiones de compras o transferencias electrónicas en computadoras de uso público o compartido; realizar compras seguras por internet, verificando que el sitio cuente con el protocolo de seguridad “https://” y un candado cerrado en la barra de direcciones… TAMBIÉN SE RECOMIENDA no responder a mensajes de correo sospechoso, de remitentes desconocidos o aquellos que te dicen haber ganado un premio, viaje o sorteo, generalmente te pedirán tus datos personales… HAY QUE RECORDAR que ni las entidades financieras, ni VISA o MasterCard u otro operador de tarjetas, solicitan datos personales a sus clientes o verificación de sus cuentas, mediante correo electrónico… FINALMENTE hay que procurar no apartarse de la computadora cuando se tenga abierta una sesión de banca por internet, ni dejar el token a la mano. Hombre o mujer precavidos, VALEN POR DOS… NUEVAMENTE hizo escuchar su voz el ecologista Gerardo Ortega de León, a quien le preocupan las declaraciones “hechas a la ligera” por autoridades municipales, estatales y federales, en el sentido de que el agua de los pozos de Aguascalientes está libre de contaminantes… SEGÚN EL ACTIVISTA hay evidencia científica, gracias a trabajos de investigación realizados por académicos del Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA) y la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), que señala lo contrario, detectando la presencia de metales en estos… APUNTÓ QUE EN PARTICULAR, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tiene un programa para potabilizar los pozos que se encuentren contaminados, pero si las autoridades locales no hacen frente a este asunto, y en lugar de enfrentarlo solicitando la ayuda de la Conagua, lo ocultan, se puede poner en riesgo la salud de los habitantes del estado… ANTES DE SALIR de los temas ambientales, hacemos notar que los árboles que se encuentran en los alrededores del Hospital Hidalgo no sólo hacen que luzca florido este lugar, sino que también atraen a una gran cantidad de aves que han escogido estos árboles como refugio nocturno… SIN EMBARGO, no todo es bello, pues su presencia provoca que haya una gran cantidad de excretas en el lugar, lo cual, tratándose de un nosocomio, pudiera llegar a generar un foco de infección… OTRAS ZONAS arboladas de la ciudad presentan el mismo problema, afortunadamente la solución no es cortar los árboles si no espantar las aves… TÉCNICAS y estrategias no agresivas se usan en aeropuertos lo mismo que en edificios históricos, y solo hace falta un poco de disposición para anular un foco de infección que puede generar enfermedades… CUIDE SU SALUD, si tiene pensado realizar actividades al aire libre (desde un día en el balneario hasta una tarde de viacrucis) y exponerse al sol, recuerde que la hidratación y el bloqueador solar son obligados… HOY ES JUEVES SANTO.