El secretario de Economía Social y Turismo del Municipio de Aguascalientes, informó que al elevarse el rango de esta dependencia, ahora se podrán acceder a más y mejores recursos.

Militantes de Morena en Aguascalientes afirman que entre las nacientes bases de este partido, hay disposición para trabajar de cara a la virtual candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

NO SOLAMENTE SE TRATA DEL AHORRO PARA LA VEJEZ, hemos advertido en este diario sobre la importancia que tiene para los jóvenes y adultos informarse sobre los esquemas de pensiones vigentes en nuestro país y el valor de hacer del ahorro un hábito. Muchos trabajadores –principalmente los de mejor edad- ni siquiera saben en qué Administradora de Fondos de Ahorro para el Retiro (AFORE) se encuentra asignada su cuenta… TAMBIÉN SE TRATA DE ENVEJECER BIEN… Otro de los grandes problemas en el envejecimiento de las personas en México y en particular en Aguascalientes son las múltiples enfermedades y padecimientos que se dan derivado de malos cuidados que se tuvieron en la juventud y en la edad adulta de la mayoría de la gente y esto tiene consecuencias. A decir de la médico geriatra Carmen Imelda Orozco González, en Aguascalientes debería implementarse una Escuela de Envejecimiento donde la gente en general aprenda a envejecer… En ese sentido estableció que mientras que en países del primer mundo se considera a un paciente geriátrico a partir de los 65 años, en México es a partir de los 60 años debido a que no hay una cultura para envejecer… “No se trata de llegar a los 60 años o más, se trata de llegar a la tercera edad con calidad, el cuidarnos al hacer ejercicio, no tomar, no fumar, tener una alimentación sana y aprender a envejecer y a respetar. Esto es un contexto no nada más de medicina y de pastillas, es una cuestión social y de prevención para todos nosotros, vamos a pensar en que nosotros debemos ser ciudades Amigas del Anciano”… VIEJOS LOS CERROS, Y REVERDECEN, suele ser la frase defensiva de aquellos que son sujetos de bromas por su avanzada edad. Sin embargo, el tema es serio, sobre todo cuando se llega a la tercera edad y se da uno cuenta de que hay que seguir pagando una renta para contar con un techo cuando ya no hay quincena segura porque la vida productiva terminó… EL CASADO, CASA QUIERE, y no se diga el jubilado… Mario Guevara Palomino, delegado del Infonavit, dio a conocer cifras sobre la colocación de créditos hipotecarios en el inicio de este año, y contrario a lo que se vaticinaba, los números no han decrecido, y es que si bien, ha habido un aumento generalizado en el precio de las viviendas, los datos indican que se mantiene la misma inercia en la venta de vivienda nueva, pues las cifras son similares a las del mismo periodo del año pasado… BUENAS NOTICIAS para el sector, pues con estos primeros indicadores se puede esperar que se mantenga el mismo ritmo en la venta de viviendas que en los últimos años, esto, cuando desde el negocio inmobiliario había voces que esperaban que las cifras podrían registrar un ligero descenso en este 2017… LOS QUE PREPARAN MUNDANZA son un buen número de administrativos y académicos de la UAA. Que ahora sí, en breve comenzará el cambio de las oficinas de los distintos departamentos y direcciones a la torre de rectoría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes… A GUARDAR LAS CHIVAS EN UNA CAJA, ya está la logística y la distribución, por la cual las distintas áreas ya han sido notificadas sobre el piso que les corresponderá, y han comenzado en sus oficinas los preparativos para en cuanto se les dé la indicación, proceder al cambio de sede… CON EDIFICIO NUEVO, Y RENOVANDO PLANTILLA DOCENTE. A pesar de la difícil situación presupuestaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para este año, el rector de la Máxima Casa de Estudios en la entidad, Francisco Javier Avelar González señaló que la contratación de nuevos maestros es una labor continua en la institución por lo que cada semestre se abren un par de convocatorias en términos académicos y en el personal administrativo se abren varias todos los meses. “Si hay recursos para contratar más maestros, si el presupuesto aprobado por el Congreso Federal y Estatal se materializa que hasta ahorita no hay una señal que nos diga que no, no habrá mayor problema para que la Universidad siga con su desarrollo”… YA TIENEN BIEN PROBADA LA RECETA: Detalló que en el personal académico se abren dos convocatorias, una para incremento de carga académica que ya tiene años en la institución y el otro para concurso externo donde cualquier persona que cubra el perfil pueda incorporarse como profesor de la universidad donde estará a prueba un año como pronumerario y en función de su desempeño al siguiente se le otorga la base. “Entonces es una labor permanente en función de las necesidades prioritarias que van teniendo los diferentes programas educativos de la institución”… TAN IMPORTANTE es contar con instalaciones adecuadas, como importante es contar con un equipo de docentes actualizados, competitivos y capaces de formar a los estudiantes para las más diversas profesiones que se ofertan… PAGAR POR EJERCER UNA PROFESIÓN, es una práctica impositiva de algunos gobiernos. El Secretario de Desarrollo Económico del Estado, Alberto Aldape Barrios señaló que en la Ley de Ingresos del Estado ya contempla los impuestos cedulares orientados a que todos los profesionales pagaran un porcentaje para usar sus conocimientos por cuenta propia… NO SON NUEVOS, Estos impuestos fueron creados desde la administración de Otto Granados Roldán, ya que en aquel entonces no tributaban, pero que dejaron de aplicarse en el periodo de Felipe González González… AHORA, esta administración estatal no los aplicará, esto con relación a la situación de las enfermeras, las cuales deben organizarse en un colegio de profesionistas para que desde ahí tabulen los distintos servicios, tal y como lo hacen los Notarios…. También resulta importante que los usuarios exijan sus facturas y de esta manera se propicie que el profesionista esté dentro del marco legal fiscal (IVA e ISR)… EL HÁBITO NO HACE AL MONJE, pero en gobierno, los nombres rotulados en la puerta de los despachos sí marcan la diferencia. No es lo mismo ser director de una coordinación que secretario. El Secretario de Economía Social y Turismo del Municipio de Aguascalientes, informó que al elevarse el rango de esta dependencia, ahora se podrán acceder a más y mejores recursos hasta los 800 millones de pesos para el 2017, provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y fundaciones internacionales, a fin de impulsar a los micronegocios y opciones de empleo para los sectores vulnerables. Luis Obregón Pasillas dijo que además se pretende ofrecer una tasa de interés preferencial de 9.90 por ciento anual… En el 2016 se lograron bajar solo 400 mdp, porque se funcionaba como una dirección, ahora se podrá duplicar esa cifra… APROVECHANDO la vuelta a la Presidencia Municipal, hoy primer lunes del mes de marzo, la alcaldesa capitalina Teresa Jiménez Esquivel presidirá a las once horas, la sesión ordinaria de Cabildo… A ELLA Y A SU EQUIPO HACE UN LLAMADO el ambientalista Gerardo Ortega de León quien llamó a la redacción de EL HERALDO para poner en alerta a la autoridad municipal para que no se les vaya ocurrir negociar con los propietarios de la Plaza Outlet que pretenden plantar dos mil árboles en distintos puntos de la ciudad a cambio de la construcción de ese centro comercial, lo cual resulta ocioso y oficioso con el fallo de la CONAFOR Aguascalientes… DICHA DEPENDENCIA ya dictaminó que ese terreno, tras su incendio del 25 de febrero pasado debe ser regenerado durante 20 años, de acuerdo a las leyes vigentes. Además se debe esperar por la sentencia del Poder Judicial de la Federación por el desacato del amparo. Todavía faltan capítulos por escribirse en esta novela de mezquites, dimes y diretes… DONDE YA SE CALMARON LAS AGUAS, es en la sede local del partido de López Obrador. Luego de que las elecciones de 2016 generaran ondas divisiones al interior de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), las cuales derivaron en una onda fractura al interior de este partido, la concordia volvió a casa… Al parecer, la confrontación ya es cosa del pasado. Militantes de Morena en Aguascalientes afirman que entre las nacientes bases de este partido hay disposición para trabajar de cara a la virtual candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, pues en 2016 hubo quienes, ante lo que consideraron un acaparamiento de las candidaturas y las plurinominales por parte de un grupo, optaron por limitar su participación en la campaña, lo cual se vio reflejado en la baja votación que obtuvo Morena… Importante lección para el eterno aspirante a la silla… POR LO PRONTO, sus fans lo seguirán incondicionalmente, aplaudiendo cada una de sus declaraciones y sus detractores se seguirán “botaneando” por un buen rato con el video viral que corrió como hilo de media tanto en redes sociales como en medios nacionales… EN DICHO VIDEO, vemos al tabasqueño recibiendo emotivas bendiciones por parte de un grupo de creyentes –según algunas fuentes, evangélicos- que lo rodean poniendo las manos sobre el pecho del político. Mientras, López Obrador agacha su cana cabeza y se deja tocar, -y sí, se deja tocar- los jóvenes predicadores piden a Dios “para que multitudes puedan seguirlo en esta campaña” y para que lo mantenga “sano y libre de todo pecado y de todo daño del enemigo”… ENEMIGOS de la paz del pasajero son los asaltantes armados que han visto en los autobuses foráneos de nuestro país un “nicho de mercado” para hacer de las suyas… AFORTUNADAMENTE, el administrador de la Central de Autobuses, Guillermo López Velarde informó que este año solamente se ha decomisado a un pasajero un aparato que da toques eléctricos, el cual se le entregó a la autoridad policiaca, ya que el compromiso es garantizar la seguridad y la tranquilidad de todas las personas que viajan en autobuses foráneos de pasajeros… Hasta ahora no se ha encontrado navajas u otro tipo de armas a los usuarios… LO QUE NO SE HA PODIDO FRENAR, a diferencia de los asaltos en camiones de pasajeros, es la sombra del suicidio. La palabra desafortunada palabra tiene que imprimirse casi a diario en la sección de Policiacas de EL HERALDO y los especialistas en salud mental siguen preocupados por las dimensiones que ha tomado este fenómeno… ALGUNOS DE ELLOS LEVANTAN LA VOZ y afirman que a estas alturas, las autoridades deberían tener ya la estrategia con la que se va a trabajar en los años próximos en esta materia. Y para variar, el Talón de Aquiles en el tema es que las autoridades no están incluyendo a las organizaciones civiles o quieren basar todo en un solo estudio, que por muy bueno que éste sea no va a ser integral y entonces va a pasar lo que con las demás acciones desarticuladas… NOS QUEDAMOS CON LA REFLEXIÓN, sobre el tema de trabajar en equipo, de ser capaces de superar egos para articular talentos. La ciencia de la conducta lo demuestra, y la observación comparativa de diversas culturas lo demuestra: trabajar en equipo comprende una serie de creencias y habilidades que se pueden adquirir –las primeras, desde la infancia- y desarrollar –las segundas en el día a día-. Algunos psicólogos del deporte han insistido en que en el arte de trabajar coordinadamente, a los mexicanos nos falta mucho todavía, y la prueba más fehaciente es que somos más exitosos en deportes solitarios y de mucho sacrificio y sufrimiento (caminata, box, maratón) que en aquellos de conjunto, a pesar de ser tan populares, como es el caso del soccer. Una simple hipótesis para reflexionar…