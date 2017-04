Hay un interés especial por esclarecer a la brevedad el robo que afectó al Seminario Diocesano y es que una institución de tal naturaleza representa un caso sumamente sensible.

Muchos burócratas de pelo cano quieren seguir trabajando hasta el último aliento, no quieren pensionarse cuando cubran los años de cotización, ni cuando cumplan 65 años de edad

SOPRENDIÓ a propios y extraños el robo que ayer sufriera el Seminario Diocesano. El monto del botín no es cifra despreciable y lo más preocupante es la facilidad con la que los hampones están perpetrando ése y otros asaltos… LO QUE DIJO el vocero oficial de la Diócesis, Carlos Alberto Alvarado, es que confía “en que la Fiscalía General investigue certeramente y den con los ladrones que causaron descalabro al Seminario, por un millón de pesos”…. LA MITRA considera que la delincuencia se ha desatado, pues a diario se reportan uno o varios robos domiciliarios, cristalazos, sustracción de vehículos y en general, la gente vive en estado de zozobra… ALGUNOS NO QUITAN EL DEDO DEL RENGLÓN y están encontrando en estos hechos la justificación necesaria para que el Ejército tenga presencia en las calles, para desalentar la delincuencia, dicen… LAMENTABLE, pero pareciera que los criminales no le temen a la policía municipal y estatal, en cambio sí le tienen recelo a los militares… ¿QUÉ DICE LA AUTORIDAD? Por su parte, la Fiscalía General del Estado a través de la Vicefiscalía de Investigaciones ha tendido líneas de indagación respecto de los 3 asaltos de cuantiosos botines con los que la sociedad de Aguascalientes inició esta semana… INNEGABLE, sin embargo, que hay un interés especial por esclarecer a la brevedad el que afectó al Seminario Diocesano y es que una institución de tal naturaleza representa un caso sumamente sensible que la población no solo lamenta, sino exige pronta resolución… YA CUANDO LA POBLACIÓN deja la comodidad de su vida privada para salir a encontrarse con otros que sufren de la misma preocupación y organizarse, es por algo, el horno no está para bollos… NO ES LA PRIMERA VEZ que los vecinos del fraccionamiento Jardines de Aguascalientes y anexos se reúnen para manifestar el alto nivel de preocupación que les afecta tanto por la inseguridad que se experimenta en ese asentamiento, como por la falta de respuesta ante la demanda constante de servicios públicos municipales que últimamente no les permiten hacer una vida normal… DURANTE MUCHOS AÑOS esta fue la zona residencial más exclusiva de la ciudad y ahora, el panorama es distinto… Hoy, en esta zona, en la que habitan buen número de personas de la tercera edad, se siente cómo deambula el fantasma del miedo y la inseguridad… ANTE LA URGENTE necesidad de tener aliados que vigilen y reporten situaciones anómalas, la administración de TERE JIMÉNEZ hizo alianza con buen número de ruleteros mediante el programa que arrancó ayer, “Taxista Vigilante”… PERO NO LE GUSTÓ mucho la forma en la que se armó este acuerdo a Mauricio González López, regidor independiente del Ayuntamiento de Aguascalientes… EL INDEPEDIENTE manifestó su inconformidad con esta propuesta del Secretariado Técnico. Dijo que la medida es buena, incluso mencionó que en su época de candidato a alcalde la propuso, pero el problema es que el gobierno capitalino no está respetando a las Comisiones permanentes de Cabildo y este programa debió pasar por la comisión de seguridad pública para evaluarla e impulsarla con mayor decisión… “Hay diversos programas que se están instrumentando sin pasar por el cabildo de la ciudad, y eso es una falta de respeto”… NO PARAMOS con el candente tema de la inseguridad, tras reuniones con el nuevo Fiscal del Estado, René Urritia de la Vega, la presidenta Municipal Teresa Jiménez Esquivel adelantó que instalarán una unidad de atención a los policías que llegan con el detenido para que les den la información por el nuevo Sistema Penal Acusatorio… Dijo que el fiscal ha tenido mucha apertura, comunicación y ha escuchado las situaciones planteadas por los alcaldes y ha reaccionado… PLANES, PROGRAMAS, REUNIONES, DISCURSOS y ESTRATEGIAS se anunciarán por los distintos medios, a los cuatro vientos y por las distintas autoridades estatales y municipales con la intención de restaurar el clima de orden que es una de las banderas más recurridas para atraer inversiones… HECHOS SON AMORES y la impartición de la justicia sobre cada uno de los lamentables sucesos de los que somos testigos en este momento marcarán la diferencia… POR LO PRONTO, uno de los personajes protagónicos en esta trama es el FISCAL, que hasta ahora no ha dejado de recibir respaldos, votos de confianza, y obviamente las expectativas de buen número de asociaciones y gremios, aún de los más reactivos… EJEMPLO de ello son los miembros del Colegio de Abogados quienes no se han encontrado con un “bunker” sino con un René Urrutia de la Vega y compañía abiertos y dispuestos… A PESAR de que serán pocos meses al frente de su despacho, está la oportunidad de ser un parteaguas, y por ahora, no se ven detractores significativos en el panorama… A ALGUNOS les toca dar lo mejor de sí en oportunidades breves en posiciones estratégicas en el servicio público y otros dejan su vida entera en las oficinas del gobierno realizando las más variadas funciones… MUCHOS BURÓCRATAS de pelo cano quieren seguir trabajando hasta el último aliento, no quieren pensionarse cuando cubran los años de cotización, ni cuando cumplan 65 años de edad… NO ES POR AMOR AL TRABAJO, en la mayoría de los casos, sino por la pensión magra que recibirían, porque en el caso de los gobiernos municipales y estatales, se han dado casos en los que no son registrados ante el ISSSSPEA con sus verdaderas percepciones, manejan un sueldo base mínimo y el resto a través de compensaciones, por lo que si bien les va, pueden jubilarse con el 30% de sus ingresos, y con ello, no vive ni una pareja, menos aún si tienen nietos a su cuidado, como suele darse el caso cada vez más frecuente… EL TEMA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS y la problemática de proveerlos de servicios de salud y manutención sigue siendo una bomba de tiempo ante el envejecimiento de la población… ELLOS SON LA CLIENTELA favorita de las clínicas de sector público, sean del IMSS, del ISSSTE o de clínica pública del sabor que se pida, y la demanda de servicios suele crecer más rápido que la instalación de infraestructura y capacitación de personal para atenderlos… SI LE SUMAMOS la intención de universalizar los servicios de salud, como están las cosas, no habrá clínicas que alcancen… QUIENES ESTÁN SINTIENDO más de cerca el apretón cuando se habla de este tema son los trabajadores del Sector Salud, si lo que tienen no alcanza ni para los de la casa, entonces ¿cómo le van a hacer para la atención del resto de las personas que no son derechohabientes?… NO TODO SE SOLUCIONA poniéndole más agua a los frijoles… POCO SE LOGRA también cuando no se cuenta con normas claras y contundentes… en el vestíbulo del Congreso se lleva a cabo un Foro de Consulta para elaborar la “Ley de Asentamientos Humanos”, con la participación de autoridades, especialistas y profesionistas que tengan la disposición e intención de aportar y enriquecer el proyecto de lo que será la reforma que armonice la legislación local con la federal… EL MEOLLO: se busca un marco jurídico que permita al Estado crecer de manera ordenada y sustentable… RESUMIMOS LA INFORMACIÓN en tres actos… PRIMERO, LA CIUDAD: El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), refirió que ante el escenario nacional de que el 80 por ciento de la población habita en la zona urbana, es apremiante transitar de las reformas agrarias a las modificaciones en materia urbana… SEGUNDO, EL DESORDEN: En Aguascalientes, hay 100 mil predios, 94 fraccionamientos y alrededor de 80 ejidos que no se encuentran regularizados; de ahí la urgencia de impulsar un Código Urbano que contenga las nuevas disposiciones que establece la Ley General de Asentamientos Humanos para abatir el rezago que hay en ese sentido y facilitar la construcción de ciudades ordenadas, sustentables, con servicios públicos de calidad y de vivienda vertical… TERCERO, LA PRACTICIDAD: por su parte, el titular de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (SEGUOT), Armando Roque Cruz, manifestó su disposición para colaborar en todo el proceso que conlleva la configuración del marco legal, pues “ya hay una ley que fue aprobada por el Congreso de la Unión en noviembre pasado y que en Aguascalientes tenemos que adecuarla a la normatividad local”… Por cierto que el funcionario Roque Cruz no ha informado sobre las unidades que circulan fuera de norma pero asegura que dará la información; ojalá y sea pronto. Este ejercicio de consulta continuará hoy… DEMOS UNA VUELTA por el mundo de los Partidos Políticos y su variedad de personajes… MOVIMIENTO CIUDADANO: Jaime Durán, coordinador de Movimiento Ciudadano, propuso ayer en rueda de prensa siete puntos para recobrar la confianza ciudadana y convertirse realmente en una alternativa para la democracia… ENTRE SUS IDEAS, está solicitar al Congreso y al Gobierno del Estado, modificar el destino del Impuesto Sobre la Nómina para transformarlo en un sistema de microcréditos que incentive el emprendimiento en las familias trabajadoras, para no quedarse fuera del ya tan sonado tema… LOS MORENOS, por su parte, tuvieron rueda de prensa en la que Aldo Ruiz López, repitió una, dos, tres veces, que él como dirigente partidista no recibe un solo peso de sueldo y sin embargo está trabajando intensamente para convertir al Movimiento de Regeneración Nacional en una fuerza política de alto impacto en Aguascalientes, y lo hizo no sin criticar y cuestionar los altos sueldos que “seguramente” reciben Paulo Martínez en el PAN y Norma Esparza en el PRI, por ocupar el mismo cargo…. Claro, que cuando alguna voz le cuestionó de qué vive, cambió el tema…quizá esa parte ya no la escuchó… El mismo dirigente dio a conocer que la contabilidad del Consejo Nacional reunido el pasado fin de semana arroja cifras positivas para el partido de López Obrador… ES DE SUPONERSE que esto de ser partidos subsidiados no puede resultar mal negocio… PARA PASAR A TEMAS más espirituales y que elevan el alma, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar González, inauguró el IX Seminario Internacional de Educación Artística, donde manifestó que es necesario intervenir en las dinámicas sociales actuales para hacer accesible a toda la población el patrimonio cultural y artístico que la humanidad ha generado a lo largo de la historia… EN MEDIO DE TANTA VIOLENCIA Y DESASOSIEGO su discurso no viene mal… “el arte es una expresión universal que ha representado un medio para compartir conocimiento y ampliar la concepción del mundo”… NO DUDAMOS que a muchos, para no vivir a expensas de los inocentes a fuerza de revolver, les hace falta alimento físico y una buena dosis de arte para el alma…