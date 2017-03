Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

El Presidente de la República dio a conocer, esta semana, el Nuevo Modelo Educativo, destacando los principales aspectos que deben transformarse del actual sistema escolar, para que niños, adolescentes y jóvenes de México, reciban una educación de calidad, acorde a las exigencias del Siglo XXI. ¿Qué falta para que este Modelo Educativo cobre realidad en los salones de clase?

Falta una larga ruta por recorrer, no sin saltos y tumbos. Se necesita que los gobiernos de los estados comprendan, sientan y tengan la voluntad política de poner en marcha, en sus respectivas entidades, el Modelo en el contexto de la Reforma Educativa. Se necesita que las autoridades educativas estatales sepan interpretar el Modelo, tengan la pericia de adecuarlo a las condiciones y circunstancias locales y que asuman el compromiso de operarlo en las escuelas. Se requiere que los jefes de sector, los supervisores y jefes de enseñanza, unifiquen criterios técnico-pedagógicos para la asesoría, aplicación y seguimiento en las escuelas del Modelo Educativo. Se requiere que los directores de las escuelas hagan un buen análisis del documento, que sean capaces de ajustarlo a las situaciones particulares de los planteles, que se responsabilicen en aplicar el Modelo y aseguren buenos resultados en cada salón de clase. Finalmente, se necesita que las maestras y los maestros tengan disposición para entender el Modelo, que tengan actitud positiva hacia los cambios sugeridos y la decisión y talento para transformar y enriquecer su práctica docente. Si toda la pesada estructura burocrática del sistema escolar es capaz de funcionar y de coordinarse en la consecución de los propósitos comunes de la educación, entonces el Nuevo Modelo Educativo cobrará realidad; de no ser así, simplemente quedará en buenas intenciones.

Si un maestro hace caso omiso de las recomendaciones pedagógicas del Modelo y continúa con la rutina y la simulación, sus alumnos no elevarán la calidad de su educación. Si un director no tiene interés de aterrizar el Modelo en el plantel; ese desinterés privará a los alumnos de la escuela en el mejoramiento de sus aprendizajes. Si un supervisor soslaya la aplicación de aspectos fundamentales del Modelo; las escuelas de la zona no tendrán la oportunidad de transformarse ni de mejorar. Si una entidad federativa rechaza o no hace lo necesario para poner en marcha el Modelo; en esa entidad, los alumnos no recibirán los posibles beneficios de la calidad educativa que se pretende desplegar. Si los padres de familia se dan cuenta que en las escuelas donde estudian sus hijos no hay mejoría educativa y no hacen nada; esas escuelas quedarán estancadas y ellos serán cómplices de las deficiencias imperantes.

En esencia, ¿qué es lo que pretende el Nuevo Modelo Educativo? En lugar de seguir con la atosigante burocracia; pretende que en las oficinas, escuelas y aulas, se le dé mayor importancia a lo pedagógico, a lo académico, al aprendizaje de los alumnos. A eso van los niños a la escuela: a aprender cosas que les sean útiles en su vida diaria de hoy y del futuro. Y para aprender cosas necesarias y útiles, dice el Modelo, ya no es suficiente memorizar datos, fechas y nombres. La nueva pedagogía, la nueva didáctica, las nuevas técnicas de la enseñanza, los nuevos recursos educativos, deben, tienen que cambiar. Ahora la prioridad es emplear estrategias didácticas, con los alumnos, para hacerlos pensar, meditar, reflexionar, razonar, analizar, cuestionar, argumentar, imaginar, hacer juicios críticos y que sepan tomar las mejores decisiones en la solución de problemas que enfrentan cotidianamente y enfrentarán a lo largo de la vida. Ya no es suficiente que los alumnos sepan, de memoria, quién o quienes iniciaron el Movimiento de Independencia de México; sino que analicen, reflexionen, discutan y argumenten las causas y las consecuencias económicas, políticas y sociales, de la Guerra de Independencia; y que sean capaces de pensar, con base en esa historia, qué ambiciones malsanas, qué actos inmorales, qué errores humanos, qué ignominias, no deben repetirse en los tiempos actuales y bajo qué principios se ha de vivir para tener un país igualitario, próspero y en paz. Como tampoco es ya suficiente recitar, de memoria, la definición de Biología para que haya una vida saludable. El enfoque educativo, pues, tiene que cambiar.