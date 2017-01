Carlos Reyes Sahagún Cronista del municipio de Aguascalientes

El Consejo de la Crónica del Municipio de Aguascalientes fue instalado el 20 de diciembre de 2013, en sesión solemne del Cabildo del H. Ayuntamiento de Aguascalientes encabezado por la licenciada Lorena Martínez Rodríguez, pero a la fecha no se ha puesto a trabajar; no por lo menos como prevé el reglamento respectivo.

Yo hice alguna gestión en el primer semestre de 2014, en rigor nada del otro mundo, para alcanzar este objetivo, primero con el regidor de Cultura Iván Sánchez Nájera, al que el reglamento involucra con el organismo, y luego con el director del IMAC, Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, al que el reglamento no involucra con el organismo. En ambos casos mi gestión fue infructuosa.

Posteriormente establecí contacto con el secretario del Ayuntamiento, licenciado Manuel Cortina Reynoso, tan solo por considerar que, dada su jerarquía, él estaría en mejor posibilidad de echar a andar la corporación que los anteriores. A diferencia de los perredistas, el contacto no fue personal, sino a través de Facebook, aunque en esencia lo dicho, lo escrito, siguió la misma línea que con los aquellos. Cortina me pidió esperar, dado que estaban en proceso de echar a andar la administración, pero a final de cuentas jamás hubo de su parte alguna medida; algún gesto que indicara la intención de poner a trabajar al Consejo. Por mi parte, durante varias semanas puse en su buzón de Facebook el artículo que publico en este diario los lunes, un poco con la doble intención de que no olvidara al Consejo, pero también para ofrecerle una perspectiva de lo que podría hacerse por la memoria de Aguascalientes.

Hice esto… Hasta que me cansé y dejé de hacerlo. Total, si no se veía la publicación semanal de estas líneas en la sección local de este diario –la más importante, según mi inútil opinión–, pues no se veía y se acabó. Por cierto que jamás recibí un comentario de su parte; algo que indicara, no ya la lectura de mis garabatos: siquiera su recepción en Facebook.

Por cierto que a propósito de estos tres servidores públicos, el reglamento del Consejo señala en su artículo 10, fracción III, correspondiente a la formación del organismo, que será integrante del Consejo “el regidor (a) presidente (a) de la Comisión Permanente de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento”. Ni el director del IMAC ni el secretario del Ayuntamiento; conste.

En fin, que por mi parte hasta ahí llegué con mis gestiones. Por cierto que vi al ingeniero Martín del Campo en dos o tres ocasiones durante el lapso, pero francamente me pareció impertinente tratarle el asunto, dado que el contexto era otro, y sin embargo la última ocasión, a pocos días de terminar con su mandato, surgió la posibilidad de preguntarle sobre el tema, no yo, sino otra persona de mi confianza. La respuesta fue negativa; no sabía nada del Consejo, pero la verdad no me extrañó, y francamente el asunto me pareció anecdótico, porque creo que de manera apriorística un presidente municipal de un municipio como Aguascalientes, tiene en mente cosas más inmediatas en que pensar que en un Consejo de la Crónica; más urgentes, como la dotación de servicios públicos, la seguridad pública, etc.; pero en todo caso supongo que, ya sea en la Presidencia Municipal o en el Cabildo, o en ambos, se cuenta con un área jurídica que tendría que traerse al dedillo toda legislación de esta vida relacionada con ambas instituciones de autoridad, esto para evitar omisiones como la cometida con el Consejo de la Crónica del Municipio de Aguascalientes… En última instancia si existió una falla, fue aquí donde se generó. A menos que la negligencia se haya producido a propósito. Después de todo el Consejo había sido establecido por una autoridad priista. ¿Qué le importaba la corporación a la nueva autoridad, de origen panista? ¿Sería esto lo que ocurrió?; ¿Sería por cuestiones de política partidista, a las que por cierto varios de los nombrados cronistas hemos sido y somos ajenos? (De otros no sé; por eso no los incluyo, no porque me conste lo contrario).

Yo no sé… No me explico las razones para este ninguneo; esta falta de interés y apoyo. ¿O será que los temas que podríamos abordar son valiosos, pero no así nosotros, quienes fuimos nombrados cronistas? ¿Habrá algo que nos hace, digamos, inviables, carentes de competencia? ¿A todos?

Yo no sé… He estado en esta muy alta tribuna cada lunes, no sólo durante el periodo que ha durado este encargo –desde diciembre de 2013–, sino mucho antes; muchísimo tiempo antes. He estado aquí cada inicio de semana desarrollando algún tema que considero de interés compartir con usted, estudiado lector, invariablemente relacionado con Aguascalientes, y entonces me pregunto si esto que hago es despreciable, inútil, o si lo hago mal, y por eso mismo resulta indigno de atención alguna; o de apoyo de alguna clase.

Como quiera que sea, por mi parte continuaré aquí cada lunes, independientemente de lo que ocurra, siempre y cuando siga contando con la hospitalidad de El Heraldo de Aguascalientes, y en todo caso estas líneas aparecen ahora tan solo por el hecho de haberse cerrado un ciclo y abierto otro, y con la esperanza de que esta situación cambie.

Hay tanto que hacer en este apasionante terreno de la memoria de Aguascalientes, tanto que arrancar de las garras del olvido; tanto que merece tener un espacio en la conciencia de quienes vivimos aquí, que sería deseable que el Consejo cumpliera con su misión.

Memoria de Aguascalientes… No podemos vivir sin alumbrado público, sin seguridad pública, sin recolección de basura, ¿y sin memoria?

Desmemoriados… (Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).