Dijo en alguna ocasión Kofi Annan: “En sociedades destrozadas por la guerra, frecuentemente son las mujeres las que mantienen a la sociedad en marcha. Usualmente son las principales defensoras de la paz”.

Para El Heraldo de Aguascalientes, hoy como en el resto del año, es una ocasión especial para celebrar al tesoro más grande que tenemos: la mujer en todas sus facetas, madre, hermana, hija, amiga, trabajadora, líder, luchadora, la que convierte sus debilidades en la mayor de las fortalezas, pero también es un día para unirse en el reconocimiento de sus derechos.

Más allá de lucir perfecta, más allá de tener la mejor cabellera, más allá de usar el mejor maquillaje, el verdadero sentido de ser mujer es sentirse y saberse mujer.

Hoy, rendimos un homenaje a todas aquellas mujeres que alzan en lo más alto su estandarte, sin importar las dificultades que se presenten en el camino y que sin importar los años de lucha, siguen incansables en la batalla.

Queremos agradecer su presencia, su sonrisa, sus lágrimas, sus enojos, pero también sus enseñanzas, su tenacidad, su entrega, su valor y su feminidad.

El Heraldo de Aguascalientes, simplemente quiere decir a todas las mujeres en este día: Gracias mujer por existir.

Roxana del Carmen de Escobar López

Doctora Honoris Causa

“Creo que ser mujer a lo largo de la vida va cambiando su significado, cuando eres niña todo es color de rosa, cuando eres adolescente todo es amor, y en la madurez es cuando ves que ser mujer es un reto en la vida, ser mujer significa a veces romper barreras, nadar contra corriente, imponer tus creencias, tus principios, tus valores. Ser mujer es una lucha constante, pero también una gran satisfacción, cuando miras hacia atrás y ves todo el camino recorrido y ves todo lo que has logrado”.

Con más de 22 años al frente de Mujer Contemporánea, una organización social enfocada al apoyo moral, psicológico y legal de mujeres que han sido violentadas dentro de su seno familiar, Roxana de Escobar encontró su vocación, ayudar a otras personas, a pesar de recibir en múltiples ocasiones violencia de la misma sociedad, por esta causa, y para ella como mujer, este proyecto le ha representado un reto persistente, para el cual tuvo que prepararse profesionalmente.

Sus más de 40 años de feliz matrimonio, sus dos hijos exitosos y dos nietas que continúan ese camino, han hecho de ella una mujer plena que ha luchado por cumplir cabalmente sus compromisos en sus distintas facetas, y la dirección de Mujer Contemporánea es una de ellas, le ha representado una mayor voluntad de mirar hacia adelante, de prepararse para ese papel que aceptó, sin tener más experiencia que ser esposa y madre.

Desde pequeña se dio cuenta que era diferente, que tenía inquietudes por sobresalir y comprender que ser niña no le quitaba el derecho de forjarse una opinión, de preguntar para acrecentar su conocimiento e inclusive vestirse como deseara, “me imagino que cuando asumes que así son las cosas no te mueves más, pero cuando te das cuenta que las cosas pueden ser diferentes, es cuando te empiezas a mover y ves ese logro”.

El año pasado fue condecorada con el Doctorado Honoris Causa, reconocimiento otorgado por su entrega y valor en su apoyo a quienes más lo requieren, “nunca trabajé para tenerlo, entonces cuando me hablan y me dicen estas convocada para recibirlo, entonces pues sí lo amerité y hasta ahora ha sido el mayor logro en mi vida”.

“El mensaje que yo podría dar a las mujeres sería prepárense, lean mucho, la lectura es maravillosa, te puede llevar a otros mundos, pero también te puede ilustrar en muchas cosas, la lectura te abre la mente, te abre el espíritu, te da alas para volar y para mí la lectura es mi gran compañera, además del compañero de toda mi vida”.

Lorena González Chávez

Ingeniera en Diseño Industrial

“Para mí, ser mujer es algo increíble; para uno será un sexo débil, pero creo que las mujeres tenemos muchísima capacidad, muchísima fuerza y no por el hecho de que te digan que eres mujer te debas de detener, sino por el contrario, que te frene alguien para mí es un impulso, para mí, alguien que me diga “no puedes” o un obstáculo es un “sí puedo” y hasta que lo haga lo van a comprobar”.

Lorena González Chávez es una mujer nacida en Aguascalientes con apenas 25 años y un futuro prometedor por delante. Con mucho esfuerzo logró graduarse de la carrera de Diseño Industrial que actualmente ejerce con la mejor de las actitudes por el amor que le tiene a su profesión.

Una persona muy creativa, con mucha imaginación, con muchas ganas de crear cosas, una joven inquieta que no le gusta estar en un solo lugar y más que todo, con la voluntad de ayudar a las personas a su alrededor, así es Lorena, una chica cuyo logro más importante es su familia, que a pesar de encontrarse en un momento difícil, ellos han permanecido unidos y ella gracias a ese ejemplo, ha encontrado la fuerza y el motor para continuar picando piedra diariamente.

De un año a la fecha ha emprendido un proyecto llamado “Dos Marías”, cuyo nombre proviene del nombre de sus dos abuelas de quienes ha aprendido a luchar por sus ideales y a no rendirse. Este proyecto se enfoca en el rescate de la cultura de la comunidad de los huicholes, a enriquecerla, difundirla y valorarla y por medio de la venta de fundas para celular con un bordado a mano, cien por ciento artesanal, ha podido contribuir al desarrollo de esta cultura mexicana. “A mí me gustaría hacer un impacto, ayudar a estas comunidades, acercar a la gente a vivir y convivir con la cultura y que aprecien todo lo que es México”.

“Yo sí les quiero decir a todas las mujeres que no tomen un no por respuesta, que si hay obstáculos es porque el tesoro o el premio va a ser muchísimo mayor y siempre que haya gente que las quieren frenar o que no creen en ellas, que se alejen, si no están ayudando a cumplir tus sueños, aléjate, simplemente que no se rindan, que luchen.

“Quiero felicitar a toda mujer, por seguir adelante en todas las decisiones que han tomado, felicitar a quienes no se han quedado calladas, a las que han luchado por los derechos que tenemos y los que nos faltan, porque su voz sea escuchada y su trabajo sea reconocido”.

Karen Andrea Martín Gutiérrez

Señorita Sorda México

“Para mí, ser mujer significa fortaleza, significa orgullo. Me gusta ser mujer, me gusta ser femenina, hay muchas cosas que sólo nosotras como mujeres podemos afrontar y lo que soy no lo cambiaría por nada de mundo, ser mujer es hermoso”.

Su nombre es Karen Andrea Martín Gutiérrez, cuenta con 22 años y es toda una reina de la belleza.

Es una mujer que ha encontrado la felicidad en todo lo que es, en su esencia y en todo lo que ha emprendido a su corta edad.

Para ganarse la vida decidió desempeñarse como agente de ventas, en cuyo centro laboral, ha escalado peldaños hasta convertirse en una verdadera líder.

Su determinación para demostrar sus capacidades a pesar de padecer sordera desde pequeña y el apoyo incondicional de su familia y la persistencia de sus amigos, la impulsaron a tomar la determinación, luego de cuatro años, a inscribirse en el Concurso Miss Deaf (Señorita Sorda) México, resultando triunfadora sobre otros estados de la República, entre ellos Veracruz, Jalisco y Estado de México.

Gracias a este logro, representará en el mes de julio del 2018 a México en este mismo concurso a realizarse en Praga, República Checa, por lo cual se encuentra preparándose emocional e intelectualmente para hacer la mejor de las presentaciones.

“Hay personas que sufren por no escuchar y sentirse discriminadas pero, yo creo que los malos comentarios son solo eso y no hay que prestar atención a banalidades, cada uno tiene que salir adelante y dar lo mejor de sí con lo que tiene y ser fuertes a pesar de los problemas. Como mujeres tenemos que superarnos cada día y sobre todo el ser felices; eso dependerá solamente de nosotras mismas”.