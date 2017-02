Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 27-Feb .- Mientras que el ex Presidente Felipe Calderón informó ayer que donará su pensión a la organización “Aquí nadie se rinde” de lucha contra el cáncer de niños, el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, desestimó el anuncio.

El ex mandatario explicó a través de una carta que había aceptado la pensión para sortear los intereses económicos que existen en México, aunque ahora avisó que dispone de otros ingresos con los cuales mantener a su familia.

“En lo personal, la he recibido porque nunca robé, ni tenía otro ingreso distinto al de servidor público y la necesitaba. Afortunadamente, ahora he tenido la posibilidad de dar conferencias y realizar otras actividades que me generan ingreso”.

Calderón Hinojosa ha impartido conferencias desde que el dejó el cargo en 2012 -particularmente en materia ambiental, sobre todo en el extranjero-, pero en julio de 2016 fue nombrado miembro independiente del Consejo de Administración de la firma Avangrid, filial de la española Iberdrola.

Por la noche, en su cuenta de Twitter, López Obrador hizo notar que, anualmente, “mantener” a Calderón costará aún 50.8 millones de pesos frente a los 54.2 millones que recibiría con la pensión.

Con información del INAI, López Obrador presentó un cuadro con datos del personal civil que acompaña a Calderón y sus remuneraciones: 18 elementos civiles que, en conjunto perciben 14 millones de pesos al año.

En cuanto al personal militar, de acuerdo con los datos, el ex Presidente dispone de 78 elementos en total, del Ejército, Marina y la Fuerza Aérea. Las percepciones de esos elementos suman 36 millones 829 mil pesos al año, que, junto con el personal civil, alcanzan los 50 millones 829 mil pesos.

“Calderón dice donará su sueldo como ex Presidente, es el 8.2% de lo que recibe de pensión. De 54.2 mdp costará mantenerlo 50.8 millones al año”, resumió López Obrador.

Sospechan de acto

La Organización Ciudadana “Somos Más” calificó de sospechosa la donación de 200 mil pesos que anunció Calderón.

“Somos Más” hizo notar, a través de un comunicado, que “Aquí nadie se rinde” casualmente está domiciliada en medio de dos propiedades de Calderón.

Carlos Augusto Morales López, dirigente nacional de “Somos Más”, recordó que existen denuncias de que el domicilio que ostenta dicha asociación en la calle de Cóndor -donde está la casa del ex mandatario- , en la delegación Álvaro Obregón, está en el sitio mencionado.

“De resultar cierto estos señalamientos, estaríamos ante una mentira del ex Presidente, pero más aún, un engaño a base de lucro con una asociación que ayuda a niños con cáncer. Recordó que en esa misma calle, vivía el ex mandatario y que algunas propiedades son de él, por lo que es necesaria una explicación al respecto”, sostuvo Morales López.