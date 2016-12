Jesús Orozco Castellanos

En este año han ocurrido muchas cosas, dentro y fuera del país y, lamentablemente, casi todas malas. En el plano internacional, me parece que la figura del año, para desgracia de México y del mundo entero, fue Donald Trump. En México, también por desgracia, perdimos a una de las figuras más destacadas de la música popular: Juan Gabriel. Y también se nos fue un funcionario público ejemplar: el secretario Rafael Tovar y de Teresa, creador de la Secretaría de Cultura. En el primer caso, como ya lo comentamos aquí, perdió la vida de manera tal vez inesperada, alguien que estuvo a la altura de personajes como Consuelo Velázquez, Agustín Lara o José Alfredo Jiménez. En el segundo, Tovar y de Teresa fue un fundador de instituciones en el mundo de la cultura. Hay quienes lo han comparado con Jaime Torres Bodet o incluso con José Vasconcelos. Ojalá que el nuevo secretario de Cultura sea un digno sucesor de Rafael Tovar, quien fue yerno del ex presidente José López Portillo, un hombre culto, por cierto. Para no ir tan lejos, una buena opción para el relevo sería Héctor Vasconcelos, hijo de la segunda esposa de don José, la pianista Esperanza Cruz, una de las mejores de la historia. Don Héctor ha sido diplomático y director del Festival Internacional Cervantino durante varios años, además de director de Conaculta (el antecedente de la Secretaría de Cultura) en dos ocasiones. Hay varias personas de primer nivel en este campo. Ojalá que sólo sea un rumor pero se menciona como posible sucesor a Raúl Padilla López, ex rector de la Universidad de Guadalajara y fundador de la Feria Internacional del Libro, mérito indudable que se debe reconocer, pero no se puede olvidar la forma cómo llegó a la rectoría de la U de G. Se tuvo que enfrentar a un duro competidor y el asunto se resolvió a balazos, como ha ocurrido varias veces en esa institución. Recuerdo que en los años 70, los integrantes de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, pertenecientes a la U de G (unos 15 mil), estaban armados hasta los dientes y llevó varios años desarmarlos, aunque siguió habiendo grupos gangsteriles. Por si fuera poco, fue precisamente Raúl Padilla el que invitó a la FIL, a finales del año 2012, al entonces presidente electo Enrique Peña Nieto. Fue la famosa y lamentable ocasión en que EPN no pudo recordar, a pregunta de un periodista español, cuáles habían sido los tres libros que más han influido en su vida. El evento fue bochornoso, por la respuesta y por la burla generalizada de los allí presentes. También se menciona como sucesora de Tovar a Beatriz Paredes, ex presidenta del PRI y ex embajadora de México en Brasil. ¿Sabrá algo de cultura? Como dice el refrán: “Que Dios nos agarre confesados”.

Donald Trump tomará posesión como presidente de Estados Unidos el 20 de enero del próximo año. A juzgar por los nombramientos que está realizando, tendrá un gabinete variopinto en el que destacan los multimillonarios que, como él, jamás han ocupado un cargo público. Además, algunos de ellos son enemigos de los migrantes, particularmente de los mexicanos y los musulmanes. Otros más, incluso niegan la posibilidad del cambio climático, lo que sería catastrófico para países como Bangladesh, que van a sufrir los efectos de ese fenómeno dentro de algunos años, no muchos. La falta de prevención podría ser una desastrosa calamidad. De manera que, como se dice al abordar un avión, “abróchense los cinturones porque vamos a despegar”.

En México, decenas de familias verán ensombrecida su Navidad porque estarán de luto. Por enésima ocasión, hubo una explosión de cohetes en el mercado de San Pablo Tultepec, estado de México. Hasta el momento han fallecido 36 personas y otras 59 se encuentran heridas, cinco de ellas de gravedad. El periodista Carlos Puig hizo un recuento de lo ocurrido allí en los últimos diez años. Es apenas creíble: un estallido por año. Para colmo, el gobernador del Estado de, Eruviel Ávila Villegas, estuvo en el lugar de los hechos y dijo que se van a tomar medidas para que eso no vuelva a suceder. ¿Que no las habían tomado ya? El 12 de diciembre pasado, el director del Instituto Mexiquense de Pirotecnia, Juan Ignacio Rodarte Cordero, afirmó que el mercado de artesanías pirotécnicas de San Pablito (como se le conoce) es el más seguro de América Latina. Si es el más seguro, ¿por qué estalló apenas unos días después de la declaración del director? Esto significa que a la tragedia se agrega el cinismo… o la ignorancia. No sabemos qué es peor.

Otro asunto para la historia del cinismo es la posición asumida por el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, un tal Guillermo García Alcocer. Lo entrevistaron el pasado martes en el programa “Fórmula Financiera”, de la cadena Telefórmula. Durante 45 minutos estuvo hablando de la apertura y las reformas de Pemex que, según él, tendrán como resultado final la liberación de los precios de las gasolinas. ¿O sea que podrán subir o bajar? Los expertos dicen que no pueden bajar debido al precio de referencia en Estados Unidos. Al funcionario no le pudieron sacar una sola palabra sobre los incrementos de precios que tendrán lugar el próximo primero de enero y de la escasez que actualmente padecemos. El miércoles ya no había gasolina prácticamente en ninguna de las estaciones de servicio en Aguascalientes. Otros cinco estados están en la misma situación. Quienes no compraron tienen dos opciones: quedarse en su casa o pagar transporte público. Seguramente el señor García Alcocer no conoce la gasolina ni por el olor. Dispone de vehículo oficial. Además, lo que sigue siendo una lamentable característica de los funcionarios mexicanos es su propensión al rollo. Son incapaces de dar una respuesta concreta, será por eso que algunos periodistas les piden que respondan con monosílabos: sí o no. Peor aún, el presidente Peña Nieto declaró en enero del año pasado que gracias a la reforma energética no habría incremento en los precios de las gasolinas, ahora dice que no recuerda haber dicho eso. El resto de los mexicanos sí lo recuerda, la declaración está grabada. Ciertamente se entiende por qué se tendrán que aumentar los precios. Ya hemos comentado en este espacio que más de la tercera parte del presupuesto de egresos del gobierno federal depende de la venta de hidrocarburos, por lo menos deberían tener el valor de enfrentar esa realidad. Ya nos habían dicho que el turismo es la principal fuente de ingresos del país y que por lo tanto ya no dependemos de los precios del petróleo y la venta de gasolinas. Por lo visto aún no ha llegado ese momento y seguimos dependiendo del sector energético. El director de Pemex calcula que el incremento de las gasolinas para el próximo primero de enero del 2017 será el equivalente a un 15 o 20%. Hay que abrocharse los cinturones otra vez

Finalmente, a varios periodistas les han preguntado qué esperan para el año 2017. Me llamó la atención que se tardan en responder. Como están las cosas, el panorama resulta poco halagador: aumentos en los combustibles, el precio del peso frente al dólar al alza, bajo crecimiento económico, el precio del petróleo en la banda de los 40 dólares (es poco). En el plano político, hay elecciones en los estados de Coahuila, Nayarit y el Estado de México. La joya de la corona es el Edomex y todos van por ella. Si llegara a perder el PRI, se le podría complicar la elección del 2018, según dicen varios comentaristas.