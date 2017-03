Viajar es un privilegio que no todos poseen y quienes lo tienen, lo comparten con sus seres queridos. Tal es el caso de Betty Romo, una mujer que su nombre ya ha dejado huella en la sociedad aguascalentense, no sólo por sus atributos físicos, sino por ser una mujer mística e interesante que provoca miradas “curiosas” y una necesidad irresistible por conocer más de ella.

Se describe a sí misma como un ser humano como cualquiera, para quien lo más importante es su familia. La formación que obtuvo de sus padres, la forjó para ser la mujer que es hoy: trabajadora, disciplinada y honesta.

Ser MUJER para Betty ha sido el rol más importante de su vida, pues gracias a él pudo dar vida a dos hijos, quienes son su razón de vivir.

Como EMPRESARIA señala: “Mantengo lo que mis padres me enseñaron a base de esfuerzo, con la firme idea de cumplir con mi deber y responsabilidad. Procuro crear fuentes de trabajo y mantengo mi oficina con las puertas abiertas para escuchar a mi equipo; quiero así poder aportar un granito de arena en la mejora del rumbo no sólo del estado, sino del país, a base de buenos ejemplos”.

La mujer DEPORTISTA también habita en ella, para quien los retos se han convertido en parte de su vida. “Orgullosamente fui campeona nacional de ciclismo en la categoría de bicicleta de montaña femenil libre. Tengo experiencia en buceo en todas sus especialidades y enequitación; pero actualmente practico con mayor frecuencia el tenis y el gym. ¡Un día de estos me tiraré en paracaídas, es lo que me falta hacer! destaca.

El rol de Betty como CIUDADANA – hace una pausa de reflexión- “Me preocupa México, el rumbo que ha tomado con tanta información, de aquí y de allá que sólo crea incertidumbre. Si tenemos preparación y valoramos nuestro país, si confiamos en él sin miedo, podremos luchar contra todas las adversidades”.

Luchar por ser OPTIMISTA es lo que ella hace día a día. ¡El sol sale para todos!, asegura. “Hay que dar a los jóvenes la oportunidad de prepararse, brindándoles confianza, que tengan una mentalidad abierta sin miedo al cambio y a equivocarse. Si estás bien para ti, estás bien para los demás y ese pensamiento positivo debe estar fundado en que todo se puede lograr a base de trabajo y confianza en ti mismo”.

Por el FUTURO de Aguascalientes Betty señala algo importante: “Depende, sin duda, de la gente joven, a la par con nuestros gobernantes; pero tengo plena confianza en que pueden existir cambios que mejoren la situación y eso sólo se logra trabajando. El cambio está en la educación y en la correcta formación de las familias”.

“Lo que no te mata te fortalece” es una frase que bien se adapta a las vivencia de Betty pues, con lágrimas en sus ojos, recuerda el fallecimiento de sus padres como el suceso que ha marcado su vida. “Esos días en que ellos ya no estuvieron conmigo me llené de retos, salí adelante e hice lo que aprendí de ellos: luchar, trabajar y jamás claudicar… crecí en fortaleza y sin miedo, incluso al fracaso”.

¿Qué cambiaría Betty de su vida? Pues ante los ojos de muchos es perfecta… Sonríe y dice: “Estoy feliz con la vida que me tocó vivir pero, me hubiese gustado cursar las carreras de Leyes o Psicología, pues me atrae la empatía con la gente. Aunque tengo grandes conocimientos adquiridos por la vida misma, creo que me faltan las herramientas para hacer más en mi empresa”.

LOS CUATRO DESEOS DE BETTY:

1) Salud: Si no tienes salud, no tienes nada y ahora que tengo 50 años de vida, sé que tengo que cuidarme aún más.

2) Paz: Hablo de armonía y estabilidad social, diario pido por mi estado, por mi país y por el mundo entero.

3) Familia: Quiero ver realizados a mis hijos, que ellos sean hombres de bien y que tengan por lo menos lo que yo he tenido.

4) Viajar: Eso afortunadamente lo he podido hacer, pues le he dado ya tres vueltas al mundo y jamás me cansaría de seguir haciéndolo.

RESPUESTAS QUE REFLEJAN SUS VIRTUDES COMO SER HUMANO:

Dolor: La escala de valores que se han perdido en la sociedad y el mundo entero.

Desaprobación: La falta de confianza que los mexicanos tenemos en nuestro propio país.

Enojo: Que se tenga miedo por lo que sucede en otras partes del mundo cuando se debe trabajar primero por el país en el que vivimos.

Preocupación: Se deben rescatar las bases familiares e inculcar a las nuevas generaciones la seguridad y la confianza.

Creencia: Soy respetuosa de todas las religiones pero crecí en la religión católica, amo a Dios por considerarlo un ser bueno y bondadoso.

Filantropía: Haz el bien sin mirar a quién, pero reservo para mí, las cosas que salen de mi corazón.

Trabajo: Soy honesta, transparente y me apego a la ley; pero siempre espero reciprocidad.

Dificultad: Soy positiva y mientras todos se quejan, yo trato de salir adelante con verdadero optimismo.

SU MAYOR HOBBIE…¡VIAJAR!

¡El mejor viaje está por venir! frase que ilumina la hermosa mirada de Betty. Hablar de viajes es hablar de interminables anécdotas, dulces y amargas experiencias, pero en su mayoría gratificantes y extraordinarias, algunas otras increíbles e inexplicables.

“Estoy convencida que VIAJAR ilustra. Es una actividad mágica, pues cada continente, cada país, cada ciudad, cada sitio, tiene su propia magia que sin duda te enriquece espiritualmente”, destaca.

Betty ha hecho de todo en lo que se refiere a viajes: desde sobrevolar el Everest, hasta dormir en casas de campaña en un Safari, esquiar, recorrer callejones, observar edificios y construcciones majestuosas, apreciar la arquitectura, estar en lo profundo del océano, disfrutar de algún crucero y convivir con personas de todas las razas; sin duda, un sinfín de vivencias que ahora la colman de preciados recuerdos.

El mejor proyecto de Betty es PLANEAR, VISUALIZAR y DECRETAR un viaje. Ella comenta que esa es la fórmula para no tener miedo y poder arriesgarse, sabiendo que seguramente lo planeado tendrá exitosos resultados.

LO QUE PRESUME CON ORGULLO

“Conozco TODO MÉXICO. No hay estado de la República Mexicana en el que no haya estado; lo digo con mucho orgullo y alegría, pues para poder darle la vuelta al mundo, primero conocí el país, mis raíces y lo que es parte de mi esencia.”

PENSAMIENTO AL FINALIZAR EL VIAJE

“Ojalá algún día mis nietos puedan disfrutar las maravillas de cada país, y que les toque conocerlos sin que alguno de ellos haya sufrido importantes cambios por la destrucción y/o desaparición de sus mayores atractivos.”

FILOSOFÍA DE VIDA:

“Soy una persona muy polémica pero me encanta, porque solo me gusta mostrar la parte fashion de mí y me divierte esperar la reacción la gente. Muy pocos conocen mi verdadero yo, ahí no dejo entrar a nadie.”

“Me considero una persona leal, justa y con determinación para hacer todo lo que me propongo, esa es mi mayor fortaleza.”

“Si haces algo en la vida, hazlo bien.”

“Si lo puedes soñar lo puedes realizar, no tengas miedo.”

“Las oportunidades te llegan una sola vez en la vida, no las dejes pasar.”

PARA DESTACAR

• Nació en Teocaltiche Jalisco

• Llegó a esta ciudad cuando tenía 15 años de edad.

• Su mamá era dueña de un cine en Teocaltiche, recuerda que durante su infancia ayudaba acomodando a las personas y gracias a eso pudo ver películas que por su edad no le permitían ver.

• Proviene de una familia de 5 hermanos, ella es la penúltima.

• Tiene dos hijos Jorge Luis de 25 y José Andrés de 24.

• Desde que tenía 25 dirige su propio negocio.

• Su primer sueldo fue a los 15 años en el área de cobranza en el negocio de su papá.