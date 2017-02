A lo largo del tiempo y en todos los pueblos la autoridad impone las reglas de convivencia y les guste o no los ciudadanos están obligados a acatarlas, que en caso de no ser así se exponen a sufrir las sanciones correspondientes.

Así ha sido en las sociedades de antes y de ahora, bajo el concepto que es la única manera para que exista armonía entre los individuos, por lo que se requiere fijar las condiciones en que cómo se debe desarrollar la vida en común, sin embargo una antiquísima costumbre que no ha logrado erradicarse es que en lugar de formar conciencia sobre los actos personales y colectivos se prefiere el correctivo, olvidándose que castigar no es educar.

Los últimos días fueron pródigos en ese sentido, al anunciarse multas de tránsito por varios miles de pesos y por no barrer el frente de la casa, entre lo más visible, lo que determina que se aplica el viejo adagio revolucionario: “primero jalo del gatillo y después averiguo”.

En el trienio municipal capitalino 2008-2010 se importó el programa del alcoholímetro, dirigido en contra de los conductores ebrios o bajo algún otro enervante, asegurándose que al ser sanciones económicas muy elevadas se reduciría el número de accidentes por ese motivo, pero hasta la fecha siguen sucediéndose, por lo que atrás de esa supuesta defensa de la sociedad tenía fines recaudatorios.

De nueva cuenta, para el presente año, habrá penalidades para quienes conduzcan en estado disoluto y quienes utilicen el celular y al mismo tiempo guíen un vehículo, que va de 3 mil 800 a 11 mil 400 pesos; de 3 mil a 7 mil 600 pesos al que se sorprenda al frente del volante y tenga la licencia suspendida, dentro del municipio capital. Por taponar o estacionarse en bahías, rampas o espacios para uso exclusivo de personas discapacitadas, de mil 520 a 3 mil 800 pesos. Por no obedecer los límites de velocidad y la infracción se produzca mediante los dispositivos electrónicos, será de 608 a 760 pesos, misma cantidad por circular, invadir o estacionarse en las ciclovías.

De pagarse la multa dentro de los 20 días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que se comete la infracción, habrá un descuento de hasta 50%, y a partir del veinteavo primer día siguiente y hasta el sesentavo día siguiente a la fecha en que se cometió la falta, el descuento será de hasta el 30%, descuentos que serán aplicables por única vez, en el mismo ejercicio fiscal, cuando se exceda el límite de velocidad, por no obedecer el alto cuando lo indique el semáforo o un dispositivo y por darse a la fuga después de provocar o intervenir en un accidente.

No habrá descuentos cuando la multa se impone por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de otro estimulante; por conducir con aliento alcohólico; por conducir arriba de los límites permitidos y que como resultado se provoque un accidente, por efectuar competencias de arrancones en la vía pública, y realizar actos de acrobacia en la misma

Lo que se le olvidó a las autoridades fue incluir actividades educativas y no sólo medidas disciplinarias, para crear conciencia en hombres y mujeres sobre la importancia que hay de que a la hora de conducir un vehículo lo hagan de manera prudente, siempre pensando en cuidar la integridad de los demás. Hace unos años estuvo en exhibición un vehículo chocado sobre la explanada de lo que fue el edificio de Tránsito (López Mateos y Héroe de Nacozari), que quiérase o no hacía reflexionar no sólo a los automovilistas sino a ciclistas, motociclistas y peatones para ser más precavidos.

Por otra parte, se impondrán multas de 200 a 850 pesos a quienes no barran diariamente el frente de sus viviendas, misma cantidad a los negocios semifijos y ambulantes que no demuestren en qué lugar depositaron sus residuos; por no separar los residuos sólidos no peligrosos, susceptibles de aprovechamiento; por no respetar los horarios para el depósito en los contenedores de la basura que se genera en los hogares. También por no recoger las heces fecales de las mascotas y que sean arrojadas en la vía pública o áreas de uso común; por obstruir el contenedor a menos de cinco metros de distancia mediante vehículo o cualquier objeto propiedad de particulares.

Habrá infracciones de 851 a 2 mil 200 pesos, por no barrer diariamente el frente de los condominios, cerradas, establecimientos, bodegas u oficinas hasta las medianías de sus colindancias. A los establecimientos fijos que no acrediten mediante documentación el destino final de sus residuos en los lugares autorizados por la Dirección de Limpia. Por arrojar cualquier tipo de desecho desde el interior de los vehículos motorizados, por depositar muebles o cualquier tipo de objeto que rebase la capacidad de los contenedores para residuos sólidos domésticos, así como cualquier tipo de animal muerto.

Asimismo, de 2 mil 201 a 3 mil 600 pesos por arrojar en baldíos o en los contenedores, residuos procedentes de jardines o huertos, obras de construcción y remodelación, o cualquier desecho que afecte el ambiente; por cualquier tipo de daño o destrucción de los contenedores. De 3 mil 601 a 7 mil 500 pesos por no asear o en su caso no lavar la vía pública, si con motivo de la carga o descarga, de la venta o consumo inmediato de productos, llegaran a ensuciarse, por depositar en los contenedores desechos hospitalarios o biológicos infecciosos, que deben incinerarse conforme a las normas sanitarias, y por provocar un daño y/o deterioro que inutilice el funcionamiento del equipamiento y/o quemar el contenido de los contenedores; por usar como combustible sobre cualquier tipo de desecho líquido o de índole diferente a la doméstica, lixiviados, aceites, etc., en los contenedores para desechos sólidos domésticos.

Sería interesante que quienes engendraron esos criterios punitivos tuvieran un momento de reflexión y bebieran del ejemplo del doctor Jorge Jiménez Cantú (1914-2005), que como gobernador del Estado de México, de 1975 a 1981, creó un programa denominado “Ejército del Trabajo”, que involucró a todos los municipios y consistía en premiar las colonias urbanas o comunidades rurales más limpias con obras que los mismos vecinos solicitaban. De esta manera, sin necesidad de recurrir a las multas, logró importantes avances en ese sentido y en donde los habitantes sentían lo importante que era participar en acciones que les favorecían.

E y E

Aunque las dos letras tienen varias acepciones, según el país que las utilice, en este caso significan Excelente y Económico, que tanto les atrae a las empresas extranjeras que invierten en México y a las propias nacionales, porque si algo puede presumir (y ofrecer) el país es de tener trabajadores que tienen una alta calidad y rendimiento y ganan poco.

A raíz de los desacuerdos que han surgido con Donald Trump, que a base de amenazas se llevó a Estados Unidos una inversión muy cuantiosa que estaba en marcha en San Luis Potosí y la posibilidad de reubicar otras que están en operación, se reabrió un viejo debate sobre las abismales diferencias que hay entre lo que gana un obrero mexicano y un estadounidense.

La respuesta la dio el pasado 26 de enero Berenice Fernández, gerente de exportación de Fariel, empresa mexicana especializada en tul, encajes y telas elásticas, participante en Colombiatex de las Américas, que tuvo lugar en Medellín, Colombia: “Creo que la industria textil puede sobrevivir sin TLCAN. La mano de obra mexicana es más barata, no es lo mismo pagar 3 o 4 dólares en México todo el día, que 8 dólares por hora en Estados Unidos”.

Más claro no puede ser, ya que traducidos a pesos mexicanos significa que un mexicano gana de 63 a 84 pesos por 8 horas (a la conversión actual), mientras que en EU se paga 1,344 pesos por jornada.