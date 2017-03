Silvia Guerra

Buscando respuesta a la pregunta de una persona, me topé con un manual gráfico de la Secretaría de la Defensa Nacional para el uso de uniformes, divisas y equipo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. ¡Qué barbaridad, me dio risa! No me malinterpreten, la risa no fue por el manual, sino porque vivo discutiendo con empresas de la necesidad y facilidad que brinda el hecho de tener un código de vestimenta y hacen como si la Virgen les hablara…

A la hora de, por curiosa comenzar a leer el documento, casi me voy de espaldas. Es impresionante lo detallado que está, ya que habla de cada uniforme por secciones, cuerpos, planteles, rangos, eventos, etc., etc., etc. Menciona colores, posiciones, dimensiones y distancias de medallas, galones, líneas, bordados, condecoraciones, etc. Cada cosa tiene su mención y manera de portarse. ¿Y en las empresas no están ni siquiera dispuestos a tener un simple manualito de códigos de vestimenta? ¡No lo puedo creer!

Los uniformes los detallan minuciosamente con cada uno de sus elementos. Increíblemente hay una subsección, en donde especifican qué debe portar un militar procesado y sentenciado.

La persona que me comunicó su duda, solamente preguntó de la colocación correcta de las alas de pecho de piloto, sin indicarme si era piloto privado, comercial, militar, en qué país radica, ni nada más; por lo que le pedí más información. En el inter me puse a buscar si había diferencias en la colocación entre todos estos o no y en este mismo documento, encontré que las alas de un Piloto Aviador llevan una estrella dorada sobre el escudo de la Fuerza Aérea Mexicana, cuando llevan más de 1500 horas de vuelo en aeronaves militares. Las alas con estrella dorada y laurel sobre el escudo, son empleadas cuando tienen más de 3000 horas de vuelo en aeronaves militares.

Cuando hay oficiales en instrucción y Cadetes de la Escuela Militar de Aviación, sus alas de vuelo consisten en el escudo y el ala izquierda. Todas las demás alas son distintas, dependiendo si es personal de electrónica, de armamento aéreo, controlador de vuelo, paracaidistas, de caída libre, etc. Es francamente impresionante leer todos y cada uno de los detalles que toman en cuenta para el atavío de sus integrantes dentro del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos.

Me emociona cuando aprendo algo nuevo. Sé qué no es un tema que cambia vidas, pero nunca está de más el tener algo de cultura extra, ¿no creen? Qué bueno que al menos nuestro personal de las fuerzas armadas y aéreas porten con honor y dignidad su uniforme y su cargo. Como dirían nuestros hermanos de la Fuerza Aérea Mexicana: “honor, valor y lealtad”.

