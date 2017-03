Aunque el “premio” no es tan jugoso -pues se trata de unos cuantos meses al frente de la Fiscalía-, no deja de ser atractivo.

NO HAY NADA ESCRITO… la vida da muchas vueltas. Todo parecía indicar que sería Griselda González Morales quien completaría como Fiscal el periodo no terminado por Óscar González Mendívil. Las razones: en primer lugar, fue ella quien quedó como encargada del despacho y su nombramiento simplificaba el proceso. En segundo lugar, cuenta con el respaldo de buen número de panistas. Tercero, su trayectoria… PERO EN POLÍTICA, como en los partidos de beisbol: “esto NO se acaba hasta que se acaba” y los otros dos candidatos aún tienen posibilidades y poco a poco se ha ido caldeando la competencia. Aunque el “premio” no es tan jugoso -pues se trata de unos cuantos meses al frente de la Fiscalía-, no deja de ser atractivo, y a estas alturas del partido, no sería lo correcto hacer el desaire, o dicho de otro modo, ya no se vale rajarse… DICEN QUE NO HAY RIVAL DÉBIL y hay quienes apuestan a que será René Urrutia de la Vega el elegido ¿Razones? Es el favorito de algunos en el Congreso del Estado y ha desempeñado importantes cargos en Guanajuato: Subprocurador de Justicia: primero de San Miguel de Allende y posteriormente de la “Región C” con sede en Celaya… EL CABALLO NEGRO de esta contienda podría ser Juan Manuel López Esparza, quien también llega con porras que cruzan la explanada y resuenan desde Palacio de Gobierno, y con un historial que también habla bien del master abogado y catedrático. Fue secretario particular del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, agente de MP, secretario particular del Procurador General de Justicia y ha colaborado con responsabilidades jurídicas y de contraloría tanto en administraciones estatales como municipales… HOY, FINALIZA LA TRAMA… Y OTRA QUE NO TERMINA, es la gran controversia nacional generada por los nuevos ordenamientos legales para la eliminación de términos de “papá” y “mamá”, y los apellidos “paterno” y “materno”. Ante este escenario, los dirigentes del Frente Nacional por la Familia, encabezados por Carlos García Villanueva, hoy encabezarán rueda de prensa a las 9:00 horas, en las instalaciones del Registro Civil, donde además de presentar testimonios del tema, se harán precisiones de las nuevas disposiciones. Al parecer, el encuentro con los medios, se pondrá “sabroso”… SABROSO también pone el debate entre diseñadores, publicistas y otros que no lo son pero hablan como si lo fueran, cuando se trata de concursos. Luego de las críticas en torno al Cartel de la Feria, que no tuvo mucha aceptación, el Paquín lo defendió, argumentando que el arte tiene diferentes facetas, y que así como hay a quienes no les gustan las obras de Tamayo o Picasso, son las favoritas de alguien más; el cartel fue el que se eligió, y es válido que a unos les guste y a otros no… DEBATES PUEBLERINOS resultan para muchos los relativos a la elección de la reina y posteriores dimes y diretes: voces dijeron que era suficiente ver el tono del vestido de las chicas, para saber cuál sería la ganadora; también hubo comentarios sobre la descalificación de chicas guapas y la diferencia entre reina y princesas electas, y vienen entonces las voces de las madres y las abuelas para referirse a los métodos del pasado: compras de votos, invitación directa, colecta de cheques, que si algún método era mejor que otro… LO QUE ES UN HECHO es que en estos enjuagues a nadie se da gusto y este tipo de debates forman parte también de la tradición, y van calentando los motores… PARA LA PRÓXIMA ya no hay pretexto, Paquín y su equipo, tendrán que lucirse el año que entra, se entiende que en esta ocasión tuvieron muy poco tiempo para organizar la verbena… HAY QUIEN PERDONA LAS METIDAS DE PATA DE LOS NOVATOS; pero nunca el SAT. Para tantos contribuyentes recién integrados al maravilloso mundo del pago de impuestos y para aquellos que ya tienen rato haciéndolo pero siguen con preguntas, el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ofrece a las personas físicas y morales acudir a sus oficinas de la calle Madero, en caso de necesitar apoyo para la elaboración de sus declaraciones fiscales correspondientes al ejercicio 2016 y que deben ser presentadas al SAT vía electrónica durante los meses de abril y marzo, respectivamente. Se agradece, pues el detalle de la oferta de José Antonio Guerra Caparrós y sus colaboradores, sobre todo porque muchos creen estar tablas con lolita y resulta que traen las cuentas patas para arriba. OJOS QUE NO VEN, CORAZÓN QUE NO SIENTE… Según reportes del ISSSTE, más del 50% de la población mundial tiene glaucoma y no lo sabe porque no da síntomas; si esas personas acuden al oftalmólogo hoy, se les puede detectar antes de la pérdida total de la visión, recibir tratamiento y evitar la ceguera…el subdelegado Médico, Jorge Morales Reyes exhortó a los derechohabientes a acudir a sus clínicas de medicina familiar para realizarse una revisión y a su vez hizo un llamado para concienciar a la población en la necesidad de tomar medidas preventivas para la detección y tratamiento oportunos de esta grave enfermedad visual… NO LO PERDAMOS DE VISTA: hablar de glaucoma, es referirnos a la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, una enfermedad que una vez detectada es posible detener su progresión independientemente de que tan avanzada esté… PARA QUE LO SEPA: los principales factores de riesgo para el glaucoma son: presión intraocular alta; herencia, si se tiene una madre afectada por esta enfermedad el riesgo de padecerla es cinco veces mayor, si el portador es el padre el riesgo es tres veces mayor que el resto de la población; además, la edad (a mayor edad mayor riesgo) la miopía, la hipermetropía, la diabetes y si se ha tenido glaucoma en un ojo hay un alto riesgo de desarrollar la enfermedad en el otro… LOS QUE TUVIERON que estar con los ojos bien abiertos fueron los integrantes de la SEGUOT, cuyo secretario, Armando Roque Cruz dio a conocer los resultados de la Primer Revista 2017 para la modalidad de Transporte Colectivo Foráneo ‘Combis’; de las 425 unidades que se revisaron, 274 tuvieron alguna observación y cuatro fueron sancionadas y enviadas al corralón… EL PADRÓN activo de esta modalidad es de 444 vehículos y las principales observaciones que se hicieron, fueron parabrisas estrellado, vidrios en mal estado y polarizados, ausencia de cinturones de seguridad, luces y sistema eléctrico en malas condiciones, interiores en mal estado y falta de accesorios como gato, botiquín y extintor. También se detectaron 40 unidades fuera de norma, es decir, OBSOLETAS… Al igual que las formas tradicionales de ver al policía, quedaron atrás. Se insiste desde el gobierno, las organizaciones y la academia que tenemos que actualizar nuestra forma de relacionarnos como ciudadanos con las fuerzas policiales y viceversa… El secretario de Seguridad Pública Municipal, capitán José Héctor Benítez López informó que en lo que va de la administración ha visitado directamente a 35 colonias para dar a conocer el nuevo modelo de policía en el municipio de Aguascalientes, aunque precisó que por cada delegación hay diez elementos dedicados a esta tarea para visitar escuelas, colonias, se desarrollan eventos con el objetivo de encontrar junto con la sociedad soluciones duraderas para recomponer el tejido social… ¿CUÁNTOS CUENTAS? en el Municipio de Aguascalientes suman 1 mil 23 policías preventivos y 240 tránsitos, en la academia se tienen ahora 263 aspirantes, quienes deberán pasar examen de control de confianza para iniciar cursos aproximadamente a finales del mes de mayo… Se espera que de esa convocatoria queden por lo menos 100 elementos y de inmediato poder echar a andar otra convocatoria masiva para nutrir de nueva sangre a la corporación… SIN SALIRNOS DE PALACIO MUNICIPAL, la alcaldesa Teresa Jiménez considera urgente hacer un recorrido con el delegado del INFONAVIT por diversas colonias, a fin de recuperar ya muchas casas, cuyo paracaidismo está generando mucha inseguridad. Se está consciente que hay mucha gente que todavía no tiene hogares y por eso se necesita trabajar de la mano con el delegado para poder entregar esas casas a la gente que no tiene… Y TAMBIÉN OPINÓ sobre el tema del momento: sobre el nombramiento del nuevo Fiscal, la alcaldesa capitalina sólo pide que el ungido tenga mano dura, que haga justicia, que el Municipio hará su parte… PIDIÓ “que por favor, las víctimas también sean cuidadas” y que se aplique la Ley, porque se tienen muy buenas leyes, pero muy mala impartición de justicia… HABLANDO DE CUIDADOS, la presidenta de la Asociación Internacional de Instituciones Educativas Privadas, Guadalupe de la Cerda González señaló que los colegios particulares no esperaron por instrucciones oficiales de las autoridades educativas o sanitarias para instrumentar los filtros para no permitir la propagación de influenza en la entidad, que implica orientar a los niños y a los padres de familia, utilizar el gel antibacterial, que se laven con frecuencia las manos, porque la limpieza es la principal medida de protección. Últimamente los padres de familia asociados en diversas agrupaciones, se sienten muy marginados de la toma de decisiones gubernamentales, lo que se conoce como el SÍNDROME DEL PATITO FEO… El IMSS firmó convenio de colaboración con la organización obrera más antigua del país, es decir la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM); se sumó a la política de prevención que impulsa el Instituto y que permitirá anticipar hasta 25 años la aparición de enfermedades crónicas… Los sindicalizados, recibirán atención médica preventiva en sus lugares de trabajo, a fin de determinar quiénes están en riesgo de padecer, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, cáncer de mama y próstata, males crónicos en los que hoy el Seguro Social destina el 40% del gasto en atención a la salud… AQUÍ Y EN CHINA, la atención preventiva incide de manera positiva en la salud de las y los trabajadores y sus familias, que a su vez incrementa los años de vida saludable y la productividad laboral. Hace falta volvernos menos correctivos y más preventivos… ANTES DE QUE SE SATURE LA CASA, ya debería de estar listo otro campus. Sin embargo, este proyecto del aún Instituto Tecnológico de Aguascalientes se encuentra en suspenso… A decir del delegado de la Secretaría de Educación Pública en Aguascalientes, Octavio Arellano Reyna en este momento continúa en estudio. Sin embargo anunció que precisamente esta semana permanecerá tres días en la capital del país para ponerse al día en torno a este proyecto que dijo es muy ambicioso… ORGULLO ITA: “Yo tengo familiares cercanos, egresados de ahí, están muy bien acomodados en las empresas. Y creo que es una institución que también va a recibir mucho respaldo por parte de nosotros. Está en análisis, está en estudio el Campus 2. Y voy a buscar esta semana a una de las investigadoras que trae este proyecto y ya en su momento se los haré saber”… OTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: La Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana Bonaterra presentó los logros obtenidos por sus alumnos más destacados en distintas competencias mundiales así como por su integración al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Durante una conferencia realizada se habló de las diversas actividades que han tenido desde la preparación con clases de inglés para ampliar su vocabulario de negocios hasta las visitas hechas a empresas como Volkswagen y Flexi en León… Otro de los logros que se presentaron fue el de la competencia de Empresas Familiares así como en la de “John Molson Undergraduate Case Competition” con sede en Montreal, donde el equipo representante de la UP logró llegar a las finales… Las autoridades del área de Empresariales, el maestro Santiago Reinoso Velasteguí así como la doctora María Galarza, agradecieron a los alumnos por el gran esfuerzo y a los padres de familia por el apoyo brindado a sus hijos. ENHORABUENA…